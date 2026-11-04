"Me dicen ahora el matatrans": los agresores de Palermo rompieron el silencio y se burlaron del repudio

"Me dicen ahora el matatrans". Lo escribió uno de los jóvenes que participó del ataque a mujeres trans en los bosques de Palermo, con emojis de risa, en una publicación de Instagram en la que se burlaba del repudio que generó la golpiza. No hay arrepentimiento ni disculpas. Solo un apodo que él mismo exhibe como un trofeo, y que muestra con claridad de qué se trató esa noche: transodio.

El ataque ocurrió durante una bicicleteada nocturna convocada por Halloween, que recorrió la Ciudad la semana en que Buenos Aires se prepara para la 35° Marcha del Orgullo. Según la reconstrucción del hecho, al menos seis cuentas de Instagram participaron de la organización. Un día antes publicaron un video titulado "La noche más esperada del año" con decenas de jóvenes disfrazados en bicicleta y, de fondo, el audio de La Purga, la película de terror sobre una "noche de depuración" en la que todo crimen está permitido.

Cerca de las tres de la mañana, en la esquina de Ombúes y Andrés Bello, un grupo de 100 ciclistas rodeó a un grupo de trabajadoras sexuales travestis y trans. Leticia, una mujer trans que estaba ahí en diálogo con la periodista Marta Dillon para El Destape, insistió en la magnitud: "Lo que quiero que quede claro es que no fueron ni cincuenta ni sesenta, fueron por lo menos cien, o más, ciento cincuenta, era un huracán, encerraron a las chicas y no tenían cómo salir porque eran tantos que cortaron toda la avenida Ombú y también las podían rodear por atrás". Al menos seis mujeres trans resultaron heridas y tres tuvieron que ser atendidas en el Hospital Fernández.

Lo que dicen los agresores

Los videos, que los propios atacantes subieron a las redes, iban acompañados de frases provocadoras como " A correr los trabas ". Cuando estalló el repudio, varios pusieron sus cuentas en privado. Otros empezaron a dar su versión.

"Me dicen ahora el matatrans", la publicación que realizó uno de los agresores

Uno de los organizadores, que se identificó como Mariano, publicó un comunicado: "Quiero expresar mis disculpas en nombre de quienes formamos parte de la comunidad del stunt bike, por los hechos ocurridos recientemente en los Bosques de Palermo. Éramos más de 300 personas reunidas. Es importante aclarar que las actitudes que desencadenaron los conflictos provinieron de un grupo muy reducido, aproximadamente 10 personas, y no representan a la totalidad de quienes estábamos presentes".

En el mismo mensaje sostuvo que un chico de 15 años que no tenía que ver con las provocaciones recibió un golpe con una cadena por parte de una persona trans. Pero aclaró: "Que haya ocurrido una agresión de esa gravedad no justifica las represalias, los golpes ni los ataques que vinieron después. Ninguna persona debería ser víctima de violencia, independientemente de su identidad, su forma de vida o las diferencias que podamos tener". Hasta ahora, no hay un solo video que muestre esa supuesta agresión previa ; en cambio, varios registran desde distintos ángulos la violencia contra las mujeres trans.

Ataque a mujeres trans en Palermo

El joven que difundió el video que se viralizó también habló, y se despegó: "Quiero aclarar lo que pasó con el video que se hizo viral y pedir disculpas si mi publicación generó algún malentendido o perjudicó a alguien". Según su versión, no estaba en el lugar: "Yo estaba en una plaza jugando, me caí, me lastimé y me volví a mi casa", contó que le llegaron los videos por grupos y los compartió "sin imaginar que iba a tener tanta repercusión".

Detrás de los videos hay un contexto que las organizaciones vienen denunciando: desfinanciamiento de las políticas de inclusión para travestis y trans, persecución a trabajadoras sexuales y criminalización de la diversidad. Entre agosto y octubre fueron asesinadas cuatro trabajadoras sexuales mientras trabajaban.

Una de las cuentas que rompió el silencio

Este miércoles, algunas de las mujeres agredidas, junto a la Asociación Hotel Gondolín, AMMAR y el Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo, presentan la denuncia formal en la fiscalía además de preparar una acción de reparación para volver al lugar acompañadas

Ante situaciones de violencia por identidad de género u orientación sexual, la Línea 144 brinda asistencia gratuita las 24 horas.