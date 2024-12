Destapan qué sucederá con la vivienda afectada por el choque del avión privado en San Fernando

El mediodía del miércoles 18, el avión privado Bombardier Challenger 300, matrícula LV-GOK, se despistó cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de San Fernando y se prendió fuego luego de impactar en una zona de viviendas. Tras el accidente, la Justicia baraja distintas hipótesis de lo que pudo haber ocurrido: en la causa interviene el Juzgado Federal N°1 de turno de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Con el objetivo de aclarar qué provocó el accidente, se abrió una investigación donde la principal teoría sugiere que el avión, operado por el piloto Martín Fernández Loza pudo haber aterrizado " corto de pista ", lo que significa que tocó tierra más allá del punto ideal, quedando solo 280 metros hasta el alambrado perimetral.

Un avión privado Bombardier Challenger 300 se estrelló contra una vivienda en San Fernando

Al impactar el vehículo, a una velocidad aproximada de 380 km/h, destruyó el fuselaje y generó la explosión de los tanques de combustible, ubicados en las alas de la aeronave. Si bien, por el momento sólo se trata de una hipótesis, lo cierto es que se confirmó el recorrido realizado por los aeronavegantes: descendieron en paralelo por el río Reconquista, doblaron para aterrizar y bajaron paralelo a la avenida Hipólito Yrigoyen. Por último, atravesaron la calle Charlín y chocaron contra una de las viviendas de la zona.

Los primeros peritajes realizados por los médicos de la Policía Federal Argentina (PFA) indicaron que las víctimas, Fernández Loza y Agustín Orforte, podrían haber fallecido por intoxicación con monóxido de carbono. Según esta versión, los pilotos quedaron atrapados en la cabina y no pudieron realizar maniobras para salir de inmediato, la única sección del avión que quedó intacta, ya que sus cuerpos fueron encontrados con los cinturones desabrochados .

Los pilotos podrían haber fallecido por intoxicación con monóxido de carbono.

Por otra parte, el presidente de la Sociedad Argentina de Aviación, José María Abaca, sacó a la luz un detalle que podría ser clave para entender qué pasó con el avión que se incrustó en una casa de San Fernando: según el experto, los Bombardier Challenger 300 cuentan con un CVR (Copy Voice Record): "Es la charla entre los pilotos donde se toman los últimos 30 o 20 minutos de vuelo ", explicó.

Si bien la principal hipótesis se centra en un error de cálculos al aterrizar, lo que denominaron como "corto de pista", también se especula con posibles fallas técnicas: aunque la aeronave cumplía con los estándares de seguridad, se investigan posibles desperfectos no detectados a simple vista. Por otro lado, tienen bajo la lupa la posibilidad de una emergencia médica y para ello las autopsias buscarán determinar si algún problema de salud afectó a los tripulantes antes del impacto.

¿Qué sucederá con la vivienda afectada?

La casa impactada quedó con severos daños. Su propietaria relató: "La pieza de adelante se cae y la que sigue es mi pieza, donde estaba durmiendo el bebé". Ante el riesgo de derrumbe, se decidió evacuar a los vecinos y demoler la estructura.

La vivienda afectada será demolida, por lo que sus propietarios se encuentran en la municipalidad

Según el testimonio de la propietaria, la familia afectada pasó la noche en la municipalidad: "Nos dieron colchones y comida, pero yo soy una mujer mayor, no puedo dormir en el piso. No dormí nada. Ahora estamos esperando al abogado para saber qué hacer". Y por último, denunció que los aviones no respetan a los vecinos, pasando fuera de límite por el barrio.