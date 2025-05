Tensión, piedras y colectivos rotos: atacaron unidades de la línea 57 en medio del paro

La madrugada del paro no fue silenciosa. Mientras miles de usuarios intentaban reconfigurar su jornada ante la medida de fuerza convocada por la UTA, en el Acceso Oeste, a la altura de General Rodríguez, estalló el vidrio de un colectivo. Y no fue el único. Al menos cinco unidades del Grupo DOTA, una de las empresas que decidió no adherir al paro, fueron atacadas a piedrazos mientras circulaban en medio del conflicto gremial. El mensaje fue claro y brutal: en este paro, no todos se bajan.

Las imágenes registradas por portales locales y difundidas por cuentas especializadas como Ciudad de Bondis muestran la violencia del impacto. Una enorme piedra atravesó el cristal lateral de un interno de la línea 57 y terminó dentro del vehículo, donde solo por fortuna no había pasajeros. El vidrio explotado y los fragmentos desparramados en los asientos revelan la gravedad del hecho. No fue un acto aislado: otros colectivos también sufrieron ataques similares, en una escalada de tensión que ahora pone en alerta a los choferes que eligieron trabajar. La línea 57 forma parte del amplio grupo de servicios que este martes continuaron circulando con normalidad.

Internos de DOTA y de la empresa Metropol -entre ellos los de las líneas 6, 7, 9, 20, 57, 74, 91, 100, 128, 150, 161, 168, 188, y más de 40 líneas en total- optaron por no acatar el paro, en un escenario de fuerte división sindical y presiones cruzadas. En medio del caos, la línea 60 -ícono histórico del transporte porteño y bonaerense- también quedó bajo el foco de atención. Protagonizarán un corte a la altura de Puente Saavedra: se reunieron en el kilómetro 42 de la Autopista Panamericana, ramal Campana -cabecera de Ingeniero Maschwitz-, para marchar a partir de las 8 hacia allí. "Se llegó a esta situación tras cuatro meses de negociación paritaria", aclararon.

Marcha de choferes de la línea 60

Las internas gremiales explican parte del conflicto. Según destacó Marcelo Pasciuto, director del Grupo DOTA, la empresa solo tiene dos líneas adheridas al paro (la 60 y la 98), debido a que una gran parte de sus empleados pertenece a la Unión de Conductores de la República Argentina (URCA), escindida de la UTA. "Damos libertad de trabajo", afirmó. Y aunque reconoció que los salarios actuales rondan los $1.200.000, criticó la medida de fuerza: "Coincido en que el sueldo está bajo, pero no coincido con que esto sea una paritaria. Lo que están haciendo es pedir una recomposición por los últimos ocho años".

Tensión, piedras y colectivos rotos

Pasciuto fue más allá y apuntó contra el trasfondo político del reclamo: "El Gobierno dijo que de enero a abril la inflación fue del 9%, pero [los gremios] pidieron un 70%. Sacaron de contexto la paritaria para meter una recomposición salarial". Mientras tanto, la Secretaría de Transporte advirtió que fiscalizará el cumplimiento de las prestaciones mínimas y que aplicará sanciones económicas -incluido el descuento del subsidio diario- a las líneas que no presten servicio sin justificación.