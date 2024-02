"¿De qué se ríen?": escándalo en la audiencia por el asesinato de Tomás Tello por las risas de los 16 imputados

Pasó un mes del asesinato que conmocionó a Santa Teresita. La violencia fue protagonista en la madrugada de la celebración por Año Nuevo y una patota integrada por más de 10 varones asesinó de una golpiza a Tomás Tello, culminando su vida a través de una apuñalada en su corazón. Hoy en día, se está definiendo cuál es el futuro de los 16 procesados con respecto a la prisión preventiva y la condena que tendrán luego.

A un mes del asesinato, en la mañana del viernes se llevó a cabo la audiencia para dialogar sobre la prisión preventiva de los imputados. La misma, fue mediante la plataforma Zoom y donde estuvieron presentes los fiscales, los imputados desde la sala de videoconferencia referida al penal donde se encuentran instalados y los padres de la víctima.

Ahí mismo fue cuando surgió un accionar totalmente inesperado: mientras se hablaba acerca de la prisión preventiva que deberían recibir según el fiscal de la causa, Pablo Gamaleri, los detenidos tuvieron una acto deplorable delante de todos los que estaban en la llamada. Mientras se desenvolvía la reunión, comenzaron a reírse en diversos momentos dado que les causaba "gracia" el contexto en el cual se encontraban. Cínico.

Una fuente cercana al caso, le acercó a Big Bang las capturas de pantalla de aquella audiencia realizada por videollamada en donde se ve a los imputados con sonrisas y gestos de felicidad en sus rostros mientras se llevaba a cabo la conferencia y particularmente cuando el fiscal exponía las razones por las que los detenidos deberían obtener la prisión preventiva. No obstante, tras ser advertidos aseguraron que no se reían "de nada" en particular.

A pocos días de cumplirse un mes del asesinato a Tello, el fiscal Gamaleri pidió la prisión preventiva para los cuatro acusados como "coautores" y para los otros diez de los doce acusados como "partícipes necesarios", por tener los "elementos suficientes y motivos bastantes para sospechar". Mientras tanto, pidió la excarcelación de los otros dos acusados por no tener pruebas de su participación, aunque seguirán imputados.

¿Quiénes son los cuatro señalados como "coautores"? Damián "Kope" Kopelian (27), el presunto autor de la puñalada mortal Federico Gonzalo Brandán (23), Roberto Nicolás de Jesús Ochoa (27) y Carlos Amestoy (29). La causa, lleva la caratula de "homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".

Aquel pedido de prisión preventiva, también fue dirigido hacia: Avedis Kopelian (57) -padre de "El Kope"-, Diego Roberto Cejas (30), Carlos Nahuel Flecha (28), Octavio Brian Cejas (23), Julián Agustín Cejas (24), Lucas Carrillo (18), Alexis González (18), Dylan Damián Morel (18), Dylan Agustín Chávez (18) e Iván Ezequiel Canaveri (25); respecto de quienes sostuvo que "han participado en la comisión del crimen en carácter de participes necesarios".

La explicación que brindó en el expediente de 280 hojas, decía que el pedido de prisión preventiva se debe a que la "medida resulta proporcionada con fundamento en la existencia de los riesgos procesales", por tratarse de un delito penado con prisión perpetua, y que "en relación a los elementos probatorios habidos en contra" de ellos, "claramente se ha de ver un profundo incremento en los riesgos de elusión".

Y detalló el por qué: "las características del hecho atribuido, los vínculos habidos entre los imputados, sus condiciones personales y las circunstancias particulares de la presente investigación", así como "la fuga emprendida por la totalidad" de los acusados tras el crimen, "cuyo extremo ha de demostrar claramente la involuntariedad de someterse al proceso penal intentando eludir el accionar de la justicia".

En cuanto a los dos sospechosos a los cuales se les pidió al juez que les brinde la excarcelación, Aram Kopelián (27), hermano del principal acusado; y Darío Espinosa (33), Gamaleri En ese sentido, Gamaleri consideró que "los elementos probatorios aunados en la presente en función de esos dos imputados no han de ser suficientes" para solicitar su prisión preventiva. Asimismo, aclaró que la "imputación se ha de sostener, y que el presente no ha de implicar sobreseimiento alguno de los nombrados".

Dado que la audiencia para proponer los motivos y las razones por las que 14 de los 16 imputados deben permanecer en prisión preventiva fue el viernes durante la mañana, la semana próxima se dará a conocer la decisión del juez de si acepta o no el pedido realizado por el fiscal.