"El cirujano me dijo...": la furia del padre del futbolista de San Telmo que falleció en el quirófano

Conmoción en el mundo del fútbol. La muerte de Camilo Nuim, el futbolista de 18 años de la reserva de San Telmo, puso en la lupa de la Justicia al cuerpo médico que participó de la cirugía de rodilla en la que perdió la vida. "Voy a ir hasta las últimas consecuencias", anticipó, todavía quebrado y en shock, el padre del fallecido deportista.

"Era una intervención programada con un cirujano con el cual se había comunicado varias veces y le tenía mucha confianza. Vinimos acá (por la clínica Espora de Adrogué), nos despertamos lo más bien; hablamos de los partidos del Mundial de Clubes y veníamos riéndonos en el auto", recordó el padre en una entrevista con Telenoche.

El joven llegó a la clínica acompañado por su familia e ingresó sin preocupaciones al quirófano. "Se había puesto la bata al revés y nos reíamos de eso, le contábamos anécdotas de cuando era chica". Una hora después, el cuadro de situación cambiaría de forma rotunda.

Camilo tenía 18 años y jugaba en la reserva de San Telmo.

"Me dicen que (la cirugía) se complicó, que lo estaban reanimando. Yo no entendía nada. ¿Cómo se va a complicar? ¿Estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Y automáticamente sale otro (médico) de adentro y me dice: 'Se murió'", reconstruyó.

La desesperación se impuso en la habitación, en especial por la incapacidad de los médicos de poder explicar qué había sucedido. "Lo agarré al médico, le pregunté qué pasó, por qué. No recuerdo ni siquiera las respuestas y después pedí por favor que me lo dejaran ver. Lo vi, estuve con él, lo abracé; le di unos besos, le prometí unas cosas que me hubiese pedido que le prometa con respecto a su hermana y a sus abuelos".

"Le dije que lo iba a recordar, que lo iba a necesitar... pero que iba a estar fuerte como él. Yo sé que hubiese querido que yo esté y, aunque la vida ya no tenga para mí ningún tipo de sentido, no iba a dejar a sus seres queridos sin cuidado. Se lo prometí, así que voy a tratar de cumplirlo, pero no puedo describir lo que se siente por dentro porque es un dolor desgarrador que uno siente que estás parado, pero literalmente estás muerto".

La autopsia definirá si se trató de una mala praxis.

En las próximas horas, la autopsia permitirá saber qué fue lo que pasó dentro del quirófano y si alguno de los médicos que lo atendió tuvo responsabilidad en su muerte. "Cuando lo estaban sacando para reemplazar los ligamentos, le dijeron (al cirujano): '"Pará, pará, pará que entró en paro'. No se entiende bien por qué, pero aparentemente, por lo que se rumorea, habría sido un error del anestesista, de la aplicación de la anestesia, pero no lo puedo certificar hasta después de la autopsia".

"Estoy convencido de que fue mala praxis. No tengo la certeza, pero lo creo firmemente. Y no me voy a quedar de brazos cruzados, voy a ir hasta las últimas", cerró.