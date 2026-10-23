Entre lágrimas y un desgarrador recuerdo: el último pedido de Dalma y Jana Maradona antes del fallo por la muerte de Diego

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona llegó a una instancia decisiva y sus hijas, Dalma y Jana Maradona, tomaron la palabra por última vez antes de que el tribunal comience a deliberar sobre el futuro de los imputados. En una audiencia cargada de emoción, ambas recordaron a su padre, expresaron el dolor que atraviesan desde su partida y reclamaron que se haga justicia.

Entre lágrimas, las hijas del Diez protagonizaron uno de los momentos más conmovedores de la jornada. La primera en dirigirse a los jueces fue Dalma Maradona, quien explicó por qué decidió hablar en esta instancia y cuestionó algunas de las situaciones que debió atravesar durante el proceso judicial.

Terminó el juicio por la muerte de Diego Maradona

"Se me hace muy difícil, pero quería hablar porque esta es otra oportunidad de defender a mi papá. En este juicio tanto Gianinna como yo estuvimos escuchando horrores de nuestra persona, tratamos de llevarlo lo mejor posible. Me llama mucho la atención que muchos hayan dicho que los chats y audios no eran prueba. Hemos escuchando reiteradas veces cómo hablaban de nosotras. Y también tuve que escuchar a muchas personas diciendo lo difícil que había sido sus vidas por este juicio. Y les quiero decir que por lo menos ellos pueden estar con sus familias y estar acá, una posibilidad que mi papá ya no tiene".

En medio de su declaración, Dalma también compartió una íntima conversación que mantuvo con su hija menor antes de asistir a la audiencia. Conmovida, relató cómo intenta explicarle a sus hijas lo que sucede alrededor de la muerte de su abuelo.

"Yo a mis hijas intento explicarles lo menos posible. Hoy antes de venir mi hija más chica me preguntó a donde iba, le conté y ella me preguntó si yo iba a ir al cielo porque era donde estaba su abuelo. Por eso lo único que quiero pedirles es que mi papá tenga justicia, por favor".

Juicio por #Maradona: el desgarrador testimonio de Dalma tras el cierre de la audiencia por la muerte del Diego. "Es un papá, un abuelo, que se merece justicia como cualquier persona", dijo entre lágrimas. https://t.co/gNtxN2TB75 https://t.co/OOHC1xwbkS — Que Pasa Salta (@QuePasaSalta) October 22, 2026

Antes de finalizar, la hija mayor del exfutbolista remarcó que, más allá de la figura pública que representó Maradona, detrás del ídolo había un padre y un abuelo cuya muerte merece ser esclarecida: "Entiendo que mucha gente dice que hay que olvidarse que es Maradona. Perfecto, si no lo tienen que tener en cuenta está bien. Pero yo recalco que es un papá, un abuelo que se merece justicia como cualquier persona. Gracias por este momento. Y por favor que mi papá tenga la Justicia que se merece".

Tras sus palabras, Jana Maradona pidió intervenir y leyó una emotiva carta en la que hizo un balance del proceso judicial, agradeció a quienes la acompañaron y expresó lo que significó para ella participar del juicio en defensa de la memoria de su padre.

"Soy consciente de que esto no me va a devolver a mi papá, pero no hay mayor honor que haber transitado este proceso siendo su hija y defendiendo su legado. A este juicio vine a ver, a escuchar, pero sobretodo a entender. Siendo hoy la última audiencia me siento orgullosa de mi equipo y de que me hayan acompañado en este camino. Les agradezco su profesionalismo".

Esta mañana le pregunté a Jana Maradona por qué se había quedado en el juicio por la muerte de su papá hasta las 2 de la mañana. Me respondió: por respeto a la imputada Forlini. Recién dijo esto. El 22 de diciembre podrá tener justicia por Diego, su papá, nuestro ídolo. https://t.co/lxbp756AL3 — Riso Balvidares (@RisoBalvidares) October 22, 2026

A diferencia de su hermana, Jana también dedicó parte de su mensaje a los imputados, sus abogados y los integrantes del tribunal. A pesar del dolor que le provocó la pérdida de su padre, destacó el respeto recibido durante las audiencias y reafirmó su confianza en la Justicia.

"Estoy segura que todos buscamos dolor y justicia. A pesar de la tristeza y el enojo, siento un profundo respeto por el otro lado. Imputados y abogados. Me demostraron mucho respeto y les devuelvo lo mismo sin olvidar por qué estamos acá. A los jueces mi agradecimiento por la responsabilidad que demostraron este año. Siempre confié en la Justicia y lo sigo haciendo. Es la herramienta que tenemos para que este mundos sea más justo".

Terminó el juicio por la muerte de Diego Maradona

Finalmente, Jana cerró su intervención con unas palabras dirigidas directamente a Diego Maradona, en un mensaje que reflejó el vínculo que mantiene con su recuerdo y el compromiso de defender su legado: "A mi papá, te extraño y te amo con todo mi corazón. Lo que hago lo hacemos juntos", concluyó.

De esta manera, Dalma y Jana Maradona cerraron sus intervenciones en el juicio por la muerte del Diez, con dos testimonios atravesados por el dolor, los recuerdos familiares y un mismo pedido: que el tribunal esclarezca las responsabilidades por el fallecimiento de su padre y dicte una resolución justa.