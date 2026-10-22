"Ya no sabe quién es, ni quién soy yo": el desgarrador relato de La Sole sobre la salud de su papá

Soledad Pastorutti enterneció y entristeció a todo su público, luego de referirse a su padre Omar, quien atraviesa una enfermedad que le genera un fuerte deterioro cognitivo. En su último disco en el cual celebra sus 30 años en la música, integró la canción "Mi Refugio" dedicada justamente a él y cargada de agradecimiento.

"Mi viejo ya no sabe quién es ni sabe quién soy yo", reveló la cantante, en una entrevista que brindó ante Radio Mitre. "El tema es muy fuerte. Está dedicado a él", admitió allí, justo antes de que aceptar el diagnóstico que lo atraviesa "fue un proceso largo" hasta que comenzaron a "entender qué estaba pasando".

En ese sentido, la artista reveló que al comienzo se quedó "totalmente sin voz", pero que aún así tuvo que "seguir trabajando a pesar de eso". "Una siempre oculta la vulnerabilidad. Siempre se sube a un escenario a comerse todo. Pero me parece que él merece y merecía este agradecimiento", confesó "La Sole".

Lo más paradigmático de la canción es que la interpretó una sola vez y fue la versión que quedó. "Grabé frase por frase porque íbamos cortando. Pero bueno, necesitaba agradecerle", recordó. Al mismo tiempo, sí aceptó que sólo debió escucharla cuando realizaron el videoclip, en el cual ella mira a la cámara en todo momento.

Soledad junto a su padre Omar Pastorutti.

Soledad describiró a su padre como alguien que fue "muy justo" con ella y su hermana Natalia. "Soy la cara más visible, pero en la familia siempre fuimos los cuatro muy unidos. Además es un tipo que me puso alas y me dio la libertad de volar por dónde quisiera", explicó, casi emocionada por lo que contaba. "Me da mucha pena lo que está pasando porque en la actualidad sería un tipo de que disfrutaría mucho de sus nietos, de lo que está pasando", concluyó.

"En mis peores momentos, donde tropieza mi fe, siempre te encuentro y aprendo cuando me pierdo en mis miedos y no me atrevo a creer. Te debo tanto, mi viejo. Recordando tus consejos nació un camino en mis pies. Lo pude decir. Lo pude cantar. Viejo querido, te llevo conmigo y donde yo esté estarás. Viejo querido, tu amor es distinto y será mi refugio para la eternidad", finalizá la canción que Soledad le dedicó a quien le brindó el apellido Pastorutti.