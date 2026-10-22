Búsqueda de Nancy: encontraron su campera y una ojota en casa de la vecina detenida

La Justicia encontró ropa de Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes, durante un allanamiento en la casa de Rosa Leguizamón, una de las últimas detenidas en la investigación. Se trataría de una campera y de una ojota. Los hijos de Godoy todavía tienen que identificar las pertenencias para validarlas como prueba.

Leguizamón es vecina de la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal y quedó arrestada el martes en la noche junto a su pareja, Nahuel Rojas, en la causa por presunto encubrimiento agravado. Sin embargo, el hallazgo se produjo en otra propiedad de la mujer, ubicada en la localidad de Sauce.

En las últimas horas, se conoció una carta de Godoy en la que describió el estado de abandono de la escuela rural en la que trabajaba. El documento, que data del 15 de agosto, da cuenta de las condiciones en las que encontró el edificio cuando comenzó a trabajar allí.

Godoy había llegado a la escuela unos dos meses antes de su desaparición y, según el relato difundido, se ocupó de limpiar y acondicionar el edificio para que los alumnos pudieran asistir a clases.

nancy godoy

En ese sentido, la carta pasó a ser un elemento de interés para la investigación porque en ella la docente contó que habría tenido que alojarse durante varias noches en la casa de Leguizamón, por indicación de la dueña de la estancia donde trabajaba. La mujer era una de las personas que había tenido contacto con la maestra antes de que se perdiera su rastro y, según la investigación, fue quien la vio por última vez.

Rosa Leguizamón fue arrestada junto con su pareja, Nahuel Rojas. Los investigadores analizan si la mujer pudo haber tenido algún tipo de participación en los hechos. Entre los elementos que despertaron dudas aparecen las contradicciones en sus declaraciones y la información que habría dado sobre la posibilidad de que Godoy regresara a la ciudad de Esquina durante el fin de semana. Además, durante un allanamiento en una vivienda vinculada a Leguizamón, en la localidad correntina de Sauce, los investigadores encontraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a la docente.

NUEVA DETENCIÓN

La Justicia detuvo a Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela rural en la que trabajaba Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años que está desaparecida desde el 7 de octubre en Corrientes. También arrestaron a otro hombre de apellido Sandoval.

Las detenciones fueron ordenadas por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González. Con estos arrestos, ya son cinco las personas detenidas en el marco de la investigación, que busca determinar qué ocurrió con la maestra.

Según fuentes judiciales, los testimonios incorporados al expediente ubican a Zarza en un puesto rural situado a unos 150 metros de la Escuela Rural N° 626 durante las horas previas a la desaparición de la docente, que se desempeñaba como directora suplente.

Los investigadores también reunieron declaraciones sobre el comportamiento del capataz, quien solía dormir en ese lugar y, según los testimonios, se tornaba agresivo cuando consumía alcohol. Esos elementos forman parte de las pruebas que analiza la fiscalía.













