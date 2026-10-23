Julio Chávez, Cecilia Roth y un asesino imposible de olvidar: Epitafios volvió renovada a HBO Max

En una época en la que las plataformas compiten por captar la atención con historias cada vez más vertiginosas, Epitafios propone algo diferente: un policial oscuro, personajes complejos y un suspenso que se construye sin necesidad de explicar cada detalle ni recurrir a un giro inesperado en cada episodio, asegurando que el espectador se quede siguiendo capitulo a capitulo.

Epitafios, estrenada en 2004, la serie fue mucho más que una ficción policial. Producida por Pol-ka junto a HBO, se convirtió en la primera producción original de HBO realizada en Latinoamérica y demostró que desde Argentina se podían contar historias con identidad propia y ambiciones internacionales. Ahora, sus dos temporadas están disponibles en HBO Max en una versión remasterizada en 4K, una oportunidad para reencontrarse con una producción que merece ser revisitada más allá de la nostalgia.

Un asesino, una serie de crímenes y un juego macabro que sigue a Renzo Márquez, un expolicía interpretado por Julio Chávez, que vuelve a enfrentarse con los fantasmas de su pasado cuando una investigación criminal lo obliga a involucrarse nuevamente en un caso perturbador. Junto a Marina Segal, el personaje de Cecilia Roth, deberá seguir las pistas de un asesino que convierte cada crimen en parte de un plan cuidadosamente elaborado. Los epitafios que deja junto a sus víctimas funcionan como mensajes siniestros y piezas de un rompecabezas diseñado para desafiar a quienes intentan resolverlo.

Epitafios

Pero lo interesante de Epitafios no está solamente en descubrir quién mata. La serie también se mete en la cabeza de sus personajes, explora sus contradicciones y construye una atmósfera en la que el pasado siempre amenaza con regresar; es ahí donde el equilibrio entre investigación policial y suspenso psicológico es uno de sus mayores aciertos. La historia administra la información, genera incomodidad y mantiene al espectador atento sin depender exclusivamente de las sorpresas.

La serie que abrió una puerta para la ficción latinoamericana es sin dudas uno de los mayores éxitos de la plataforma ya que cuando Epitafios llegó a la pantalla, representó una apuesta diferente para la televisión regional. En lugar de reproducir fórmulas conocidas, eligió una narración oscura, una puesta en escena de impronta cinematográfica y personajes que escapaban de los estereotipos más habituales del género.

El elenco fue fundamental para sostener esa propuesta. Julio Chávez construyó un protagonista lleno de contradicciones dándole los matices que el actor nos tiene acostumbrados, mientras que Cecilia Roth aportó profundidad a una historia en la que los conflictos personales tienen tanto peso como la investigación y una actuación soberbia , a ellos se sumaron figuras como Paola Krum y Antonio Birabent.

Vista desde 2026, la serie permite dimensionar cuánto cambió la ficción argentina y reconocer a las producciones que contribuyeron a abrir el camino para nuestras historias en el mercado internacional y nos hace analizar el motivo por el cual hay algo especialmente valioso en su propuesta: Epitafios no necesitaba parecerse a una serie extranjera para funcionar. Su identidad argentina era parte de su fortaleza.

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Pero muchos se preguntan: ¿La remasterización en 4K cambia la experiencia? , la respuesta es si, la nueva versión mejora la presentación audiovisual de las dos temporadas y permite apreciar la producción desde otra perspectiva. Sin embargo, conviene distinguir entre una actualización técnica y una renovación narrativa: la remasterización no modifica el ritmo, las decisiones de guion ni los recursos visuales propios de una ficción de 2004. Y eso no necesariamente juega en su contra. El suspenso de Epitafios se construye de manera progresiva, con espacio para el desarrollo de los personajes y una historia que no necesita correr para mantener el interés.

Mi opinión: prefiero una buena historia antes que diez giros inesperados que te dejen pensando en cosas absurdas y voy a decirlo sin demasiadas vueltas. Epitafios me hace desconfiar de la idea de que hoy se produce mejor televisión que antes. Tenemos más presupuesto, más tecnología y plataformas capaces de llevar una historia a cualquier parte del mundo, pero nada de eso garantiza mejores relatos y ni hablar de las actuaciones. Sin embargo lo que todavía impacta de esta ficción es su capacidad para generar tensión sin subestimar al espectador, hay oscuridad, incomodidad y una historia que se toma el tiempo necesario para construir su propio universo.

Julio Chávez es una de las grandes razones para verla. Su Renzo Márquez está lejos del investigador infalible que siempre tiene una respuesta, es un hombre atravesado por sus heridas, sus errores y sus contradicciones. Esa humanidad lo vuelve mucho más interesante que cualquier detective diseñado para resultar atractivo, mientras que Cecilia Roth también aporta una presencia fundamental a una trama en la que los conflictos personales no son un accesorio, sino parte del corazón de la historia.

Pero ¿Es perfecta? No. Algunos ritmos y recursos pueden sentirse propios de su época, y ciertos momentos quizá resulten menos sorprendentes para quienes ya consumieron decenas de thrillers contemporáneos. Pero medirla únicamente con los parámetros actuales sería ignorar lo que consiguió cuando se estrenó.

julio chávez

En conclusión: prefiero una serie de 2004 que confía en sus personajes y construye un misterio con paciencia antes que muchas producciones actuales que confunden velocidad con profundidad. Epitafios no necesita que la nostalgia la defienda. Tiene argumentos propios para sostenerse.

Es sin dudas una historia que todavía tiene algo para decir, en un catálogo saturado de novedades, Epitafios funciona como un recordatorio de que la calidad no depende de la fecha de estreno ni de la tecnología utilizada. Su combinación de policial, suspenso psicológico y actuaciones sólidas conserva elementos que siguen siendo fundamentales para contar una buena historia.

Para quienes la vieron en su momento, es una oportunidad de reencontrarse con una ficción que dejó huella. Para quienes nunca la descubrieron, representa la posibilidad de conocer una pieza importante de la televisión argentina, porque hay series que se recuerdan por lo que significaron en su época y otras que, cuando volvemos a verlas, demuestran que todavía tienen algo para enseñarnos. Para mí, Epitafios pertenece a este segundo grupo.



