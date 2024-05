La llamativa defensa de los abogados de "La Toretto": "Es una chica de bien, no se droga ni consume alcohol"

El nombre de Felicitas Alvite -que se definía en las redes sociales como "La Toretto" en referencia al personaje interpretado por Vin Diesel en las películas de Rápido y Furioso-, se hizo popularmente conocido por su grado de irresponsabilidad e imprudencia a la hora de manejar. El jueves 11 de abril, mientras iba a bordo de su Volkswagen Gol Trend, la joven de 20 años cruzó un semáforo en rojo y atropelló a Rubén Walter Armand, de 36 años, quien iba en su moto marca Baraj modelo Boxer.

Como consecuencia del feroz impacto y la elevada velocidad con la que circulaba, tal y cómo quedó registrado por las cámaras de seguridad, la joven recién logró frenar metros más adelante del accidente. La víctima voló por los aires y cayó de la mano contraria a la que iba la conductora. Tras la caída, el hombre golpeó su cabeza contra el asfalto y pese a que fue trasladado con vida hasta el Hospital de Gonnet, los médicos confirmaron que falleció horas después.

Al principio, "La Toretto" fue imputada por el delito de homicidio culposo y no quedó detenida. Sin embargo, la carátula cambió a "homicidio simple con dolo eventual" luego de que se dieran a conocer los brutales videos que ella había subido tiempo antes a su cuenta personal de TikTok. Allí, Alvite se comparaba con el personaje Toretto de la película Rápido y Furioso por su estilo agresivo al conducir : "¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante 'ese quiere correr' y me hago la Toretto".

Lo cierto es que el jueves a última hora, el fiscal Fernando Padovan pidió oficialmente su detención y ahora la decisión recayó en manos de la jueza de garantías Marcela Garmendia, quien deberá decidir si hace lugar o rechaza este pedido. En medio de este panorama fue que se dio a conocer el escrito que le presentaron los abogados defensores a la magistrada con el objetivo de evitar que Alvite quede detenida. "Es una chica de bien, no se droga", aseguraron.

Felicitas Alvite, de 20 años, fue la conductora que mató a la víctima de 36 en un accidente.

Los letrados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo también le pidieron una audiencia a la jueza Garmendia para que conozca a la imputada antes de darle curso al pedido de detención requerido por la fiscalía. "Pese a haberse requerido ante la fiscalía que se disponga audiencia para que nuestra asistida pueda declarar y ejercer su legítimo derecho a defenderse, hasta el momento no se ha hecho lugar al pedido, motivo por el cual su versión de lo sucedido no ha podido ser incorporada al presente recurso (y adelantamos que consideramos sustancial)", detallaron en la carta los abogados de la acusada, según detalló el medio 0221.

De acuerdo con sus abogados, Alvite no es una "corredoras de picadas", ni una "persona que usa su automóvil para matar". "Todo lo contrario, es una chica de bien, sana, que no se droga ni consume prácticamente alcohol y que nunca, absolutamente nunca, había tenido inconveniente alguno con la ley ni con terceros", manifestaron y sobre los polémicos videos de la joven donde se autodefinía como "La Toretto" que circularon en las redes sociales, los letrados plantearon que se trataba de "una fotografía sacada de contexto y que no corresponde en lo más mínimo con su persona". De hecho, dieron a entrever que simplemente se trató de un "challenge" de TikTok.

En su cuenta de TikTok, ya aseguraba que manejaba como "Toretto".

Para los abogados de la imputada, "lejos de lo que la opinión pública y los magistrados puedan pensar, Felicitas es una persona que no tiene automóvil propio, comparte el de su madre con sus cuatro hermanos, no lo utiliza de noche, de día se limita a utilizarlo para ir al trabajo y no corre 'picadas'. "Prácticamente no utiliza automóvil y que, las pocas veces que lo hace, lo utiliza para ir a trabajar en horario diurno, conduciendo debidamente y sin violentar las normas de tránsito", sentenciaron.