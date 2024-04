Fugas masivas en Comisarías: se escapó otro preso en Lanús y al menos doce siguen prófugos

En tan solo 15 días se registraron cuatro fugas masivas de presos en distintas Comisarías porteñas y doce si se tienen en cuenta los últimos cuatro meses (el año pasado hubo 41 fugas) y mientras el temor entre los vecinos crece a diario, las autoridades se desligan y siguen con la búsqueda de detenidos. Lo cierto es que en las últimas horas, un nuevo delincuente logró fugarse de la comisaría Sexta de Monte Chingolo, lo que llevó a la detención inmediata de una oficial y el comisario de la sección.

Se trata de Gabriel Ezequiel Santos Rosa, de 32 años, detenido por resistencia a la autoridad y lesiones agravadas por el vínculo en una causa en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Lanús. Se encontraba en el sector del calabozo, en la última celda, a la espera de su traslado a otra dependencia policial. La fuga dejó dos candados violentados: el de su celda y el de la puerta de entrada.

Por la gravedad del incidente, el titular de la Fiscalía N°5 de Lanús, Martín Rodríguez, convocó a Asuntos Internos y pidió la detención del comisario L.D. y de la Oficial de Servicio E.M bajo los cargos de desobediencia a la autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y favorecimiento a la evasión. De esta manera, este caso se suma a la preocupante tendencia de fugas en las comisarías poniendo en evidencia la sobrepoblación de detenidos en las dependencias policiales.

El primer caso ocurrió en San Telmo donde se fugaron nueve presos, a las horas dos en Balvanera, una semana después otros dos en Caballito, en la madrugada de este lunes dos en Villa Urquiza y este uno más en Lanús. Frente a estos escenarios, que ya generan temor en los vecinos de la Ciudad, desde el Gobierno porteño sostienen que hay sobrepoblación de presos y que la mayoría son de la Justicia Nacional o Federal, mientras que desde la Nación no dan respuestas certeras.

Se fugó un preso de una comisaría en Lanús

De hecho, hace tan solo unos días Jorge Macri sostuvo que "las comisarías porteñas no están preparadas para la cantidad de detenidos que tenemos, necesitamos que el Gobierno Nacional se los lleve al SPF". "El 94% de los detenidos son de la Justicia Nacional o Federal, por lo tanto no son competencia de la Ciudad", manifestó el Jefe de Gobierno y agregó: "No hay negligencia, no hay complicidad, sino que hay una realidad".

Si bien aseguró que hay permanentes reuniones con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las disputas siguen y todavía no se logró recapturar al total de prófugos por lo que continúan las búsquedas para hallar a los detenidos. Con este momento de quiebre en la Ciudad sobre la inseguridad, el pasado 13 de abril se dispuso reforzar esas áreas de la policía de la Ciudad con más jefes y subordinados.

Fuentes del Ministerio de Seguridad informaron que se trata de ocho comisarios, 37 subcomisarios y cinco inspectores a direcciones y divisiones de distintas alcaidías de la Ciudad. "La preocupación del Gobierno porteño es por la cantidad de presos que se fugaron en los último tiempos y por la demora para otorgar cupos y ser trasladados a algunos de los penales del Servicio Penitenciario Federal (SPF)", destacaron.

Patricia Bullrich

Al respecto de las fugas, Bullrich había señalado que "el Servicio Penitenciario Federal da todos los días 90 cupos para presos de la Ciudad de Buenos Aires y que no siempre son cubiertos". Tras los dichos de la ministra, Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, le respondió: "No son 90 presos por día sino que es por semana y segundo nosotros no tenemos que tener presos y ahí partimos de una base que no es correcta".

Al ser consultada sobre la situación que denuncia la Ciudad de que los presos no le corresponden, Bullrich expresó: "Es al revés. El Servicio Penitenciario Federal da todos los días 90 cupos para presos de la Ciudad de Buenos Aires y no siempre son cubiertos y da cupo para condenados en cárceles fuera de la ciudad y no siempre son cubiertos. Es un tema que lo hemos discutido, incluso el miércoles hemos tenidos una reunión. Ahora, si a la Ciudad se les escapan los presos, es un problema de la Ciudad".

Y agregó: "Por otro lado, hay una cárcel que tiene que terminar de construir la Ciudad que empezó en 2018 en Marcos Paz, pero eso es un tema de gestión que ya se va arreglar. Nosotros tenemos la voluntad de llevar presos, pero la Ciudad de Buenos Aires tiene que hacerse cargo de que la autonomía le da responsabilidad sobre los presos". Tras los dichos de la ministra, Wolff, sostuvo: "No son 90 presos por día sino que es por semana y segundo nosotros no tenemos que tener presos".

Y continuó: "Ahí partimos de una base que no es correcta porque se nos escapa algo que no tenemos que tener. A mí no se me escapan los presos, yo tengo presos que son del Servicio Penitenciario Federal, así que, estando del mismo lado de Patricia y trabajando juntos para esto, yo también tengo la obligación de defender los intereses de los porteños y decirles que se nos escapan presos que no deberían estar".

Patricia Bullrich.

El ministro porteño agregó además que, a pesar de toda está situación, está convencido de que "hablando vamos a encontrar los mecanismos para que los presos que no son de la Ciudad estén donde tengan que estar". El funcionario contó además que este año, durante el primer trimestre, hubo 10 fugas de comisarías y que el año pasado fueron 41, por lo que asegura que la situación "se mantiene" y le echó la culpa de esta situación al Gobierno anterior. "Esto ocurre porque hace dos años en la Ciudad de Buenos Aires, producto de una política que implementó el gobierno de Alberto Fernández, pasamos de tener 60 detenidos en las alcaidías y comisarías en 2021 a 2000 que tenemos ahora. Y eso en alcaidías y comisarías que no están preparadas para tener detenidos permanentemente", remató.