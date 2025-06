Escalofriante episodio en Rosario: un nene de 4 años llevó un arma al jardín de infantes

La rutina del Jardín Nº 65, ubicado en la intersección de bulevar Seguí y Rouillón, en Rosario, se vio interrumpida por un episodio que dejó a toda la comunidad educativa helada. Un nene de tan solo cuatro años llevó un arma de aire comprimido dentro de su mochila. El incidente, aunque no dejó heridos ni daños materiales, fue suficiente para generar pánico y una profunda preocupación entre docentes, familias y vecinos.

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en uno de los anexos del jardín, donde asisten más de 120 alumnos en turnos divididos. Todo transcurría con normalidad hasta que las maestras, al revisar el contenido de la mochila del menor, se encontraron con el arma. La escena, tan inesperada como alarmante, desató un operativo inmediato: se activaron los protocolos de seguridad, se dio aviso a las autoridades escolares, a la Policía y al Ministerio de Educación de Santa Fe.

Minutos después, móviles policiales llegaron al establecimiento y su presencia no tardó en llamar la atención del barrio. El despliegue sembró temor entre los vecinos que, sin saber de qué se trataba, temieron lo peor. El alivio llegó cuando se confirmó que se trataba de un arma de aire comprimido, y no un arma de fuego. Sin embargo, el impacto del hallazgo no se disolvió con esa aclaración.

"Fue un susto enorme. Un nene tan chiquito, con un arma... nunca imaginamos algo así", comentó una madre al borde de las lágrimas al salir del establecimiento. Otra docente, que pidió preservar su identidad, reconoció: "Estamos atravesando algo muy delicado. Nos parte el alma pensar que un niño de esa edad tenga acceso a un arma, por más que no sea letal".

Un nene de 4 años llevó un arma de aire comprimido a su jardín en Rosario

El Ministerio de Educación confirmó oficialmente lo sucedido y anunció que se realizarán jornadas especiales de trabajo en el jardín. La idea es abordar de manera integral la problemática de las armas en ámbitos escolares, con espacios de reflexión para familias, docentes y alumnos. Se trata, según dijeron, de una estrategia preventiva que buscará no sólo informar, sino también contener. Aunque se han registrado otros casos de adolescentes que ingresan armados a instituciones escolares, esta vez el asombro y el horror fueron aún mayores: se trataba de un niño de jardín, en plena etapa de juego, ternura y aprendizaje.