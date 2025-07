Un vecino, una llamada y una escena devastadora: cinco miembros de una familia murieron por monóxido y solo un bebé sobrevivió

En el silencio de una vivienda cerrada por el frío, el monóxido de carbono se convirtió en verdugo invisible. No hubo explosión, ni llamas, ni gritos. Solo el correr de las horas hasta que una hija, Mariana, abrió la puerta, sintió un mareo repentino y alertó de una de las tragedias familiares más desgarradoras en la ciudad de Buenos Aires. Cinco personas -cuatro adultos y una niña de apenas cuatro años- fueron halladas sin vida este martes por la tarde en una casa de la calle Sanabria al 3700, en pleno corazón del barrio porteño de Villa Devoto. Las víctimas fueron identificadas como Demetrio De Nastchokine (79), Graciela Just (74), Andrés De Nastchokine (43), Marie Lanane (42, de nacionalidad francesa) y la pequeña Elisa De Nastchokine, de tan solo cuatro años. Milk, el bebé de apenas un año y medio, fue el único sobreviviente.

El navegador no soporta este contenido.

El bebé fue rescatado a tiempo y trasladado al Hospital Zubizarreta con signos de intoxicación, pero se encuentra fuera de peligro y será derivado al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Sobrevivió por lo que ahora se supone fue un golpe de suerte: la habitación donde descansaba tendría una ventilación ligeramente mejor, o menor concentración del gas letal. Hacía solo horas que Andrés, su pareja Marie y sus dos hijos habían regresado a la Argentina desde Italia.

En el aeropuerto de Ezeiza los recibieron con alegría Graciela, su madre, y sus hermanos Alejandro y Maia. Incluso hubo fotos y una publicación en redes sociales: una historia de Instagram que mostraba la bienvenida cálida de una familia que volvía a abrazarse después de mucho tiempo. La idea era pasar unas vacaciones, reencontrarse, recuperar tiempo perdido. Pero esa misma noche, el calor que buscaban para protegerse del crudo invierno porteño se volvió mortal.

La familia había vuelto al país desde Italia

La casa, de dos pisos, estaba completamente cerrada, una condición habitual ante las bajas temperaturas. No hubo olor a gas. No hubo señales. Solo silencio. "Pareciera ser monóxido de carbono. No se pudo hacer nada por ellos. Estaban fallecidos desde hacía varias horas", confirmó con pesar el jefe del SAME, Alberto Crescenti, uno de los primeros en llegar al lugar. "El monóxido es el asesino silencioso. No tiene olor, no se ve. Se combina con la hemoglobina y produce un paro respiratorio", le explicó a TN.

Fue un vecino quien, al ver a Mariana descompuesta frente a la casa, llamó al 911. Eran las 16.25. Cuando los bomberos, el SAME y la policía ingresaron al domicilio, encontraron los cuerpos distribuidos por los distintos ambientes. En el primer piso yacían Andrés, Marie y la pequeña Elisa. En otra habitación, todavía con vida, estaba Milk. En el segundo piso, los rescatistas hallaron sin vida a Demetrio y Graciela, los abuelos.

La casa de la calle Sanabria al 3700

La fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional N.º 48, a cargo del Dr. Rosende, lleva adelante la causa con colaboración de la Secretaría Única del Dr. Rosasco. Si bien la causa de muerte será confirmada por la autopsia, el jefe del área científica adelantó que el color de los cuerpos era típico de los cuadros de intoxicación por monóxido de carbono. Las pericias preliminares de Bomberos coinciden: hay un 99% de certeza sobre la causa de la tragedia.

Según informaron las autoridades, en la vivienda se encontraron dos termotanques, un calefón y una caldera, todos potenciales generadores de monóxido de carbono si no cuentan con ventilación adecuada o mantenimiento apropiado. Será personal de Metrogas, una vez que Criminalística finalice su tarea, quien determine con precisión cuál fue el origen del escape mortal. La vivienda pertenecía al matrimonio mayor, Demetrio y Graciela, quienes esta semana habían recibido la visita de su hijo Andrés, su nuera Marie y sus nietos. En cuestión de horas, esa reunión familiar se convirtió en un drama irremediable.

Cinco miembros de una familia murieron por monóxido

La imagen del pequeño Milk en brazos de los rescatistas fue la única chispa de alivio en una escena de devastación "Es fundamental actuar rápido: abrir ventanas, salir afuera. Eso salva vidas", sentenció Crescenti con la voz quebrada.