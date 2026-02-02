Femicidio de Érika Antonella Álvarez: detienen a una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia tucumana

En un caso que sacude a Tucumán, la Policía detuvo a Justina Gordillo, secretaria judicial de la Corte Suprema de Justicia y pareja de Felipe Sosa, único imputado hasta ahora por el brutal asesinato de Érika Antonella Álvarez, de 25 años. La detención se produjo tras varios allanamientos en diferentes domicilios del Gran San Miguel de Tucumán, culminando en una vivienda ubicada en un exclusivo country de Yerba Buena.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, aseguró que esta captura es "clave para esclarecer el caso", aunque subrayó que la investigación no concluye con esta detención. Según trascendió, las autoridades manejan nuevas líneas de investigación que podrían vincular el crimen con el narcotráfico.

Detuvieron a Justina Gordillo, funcionaria de alto rango en la justicia tucumana

Gordillo, quien trabajaba en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, habría participado en un encuentro sexual con la víctima y Sosa la noche del asesinato . Aunque no se confirma su implicancia directa en el femicidio, los investigadores sospechan que pudo haber desempeñado un rol de encubrimiento. Fuentes cercanas describen a Gordillo como una persona de perfil bajo y profesional en su trabajo, lo que generó sorpresa en su entorno.

El caso dio un giro inesperado tras el testimonio de las hermanas de la víctima, quienes revelaron que Gordillo mantenía una relación sentimental con Sosa y que habría insultado a Érika a través de redes sociales días antes del crimen. Según las declarantes, la joven desconocía que Gordillo era pareja de Sosa hasta que notó escenas de celos por parte de la ahora detenida .

Durante los operativos policiales, se incautaron elementos clave, como un auto presuntamente utilizado para trasladar a Sosa el día del crimen. Además, aunque no se autorizó el secuestro de una moto vinculada al caso, las autoridades profundizan la pesquisa para reunir más pruebas.

El informe preliminar de la autopsia confirmó que Érika fue asesinada a golpes, lo que lleva a los investigadores a descartar a Gordillo como autora material del crimen debido a su contextura física. Sin embargo, su presencia en momentos clave y su comportamiento posterior generan serias dudas sobre su grado de participación.

Así detuvieron a Felipe Sosa

Justina Gordillo entregó su celular al momento de ser aprehendida y no opuso resistencia. Ahora, el fiscal Pedro Gallo tiene 48 horas para definir su imputación formal. Mientras tanto, las autoridades aseguran que la investigación seguirá avanzando y no descartan nuevas detenciones en los próximos días.