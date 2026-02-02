Rugbiers atacan en grupo: dejaron a un chico de 19 años con los hombros dislocados y la cara desfigurada

La madrugada del sábado se tiñó de violencia en Tafí del Valle, provincia de Tucumán. Un chico de apenas 19 años fue víctima de un ataque en patota a la salida de un boliche. Según denunció su familia, el grupo agresor estaba compuesto por aproximadamente veinte rugbiers, presuntamente vinculados al club polideportivo Huirapuca de la ciudad de Concepción.

El incidente ocurrió en plena vía pública, a escasos metros del boliche. Según el relato de los testigos, la víctima fue interceptada por el grupo mientras caminaba junto a dos amigos. Sin mediar provocación, el grupo de rugbiers lo golpeó con extrema brutalidad, haciendo que se caiga al suelo. Incluso cuando ya estaba indefenso, continuaron pateándolo y lo tiraron a una zanja al costado de la calle. La golpiza quedó registrada en videos que se hicieron rápidamente virales pero que ahora forman parte de la investigación.

Club Huirapuca en Tucumán

Las heridas sufridas por el joven son impactantes: cortes profundos en la espalda, ambos hombros dislocados, golpes internos y la cara completamente desfigurada . La gravedad del ataque obligó a su traslado inmediato a un hospital cercano, donde fue internado y estabilizado por los médicos. Aunque ya le dieron el alta, hasta el momento está bajo estricta vigilancia médica.

Un grupo de cinco jóvenes que presenció el ataque logró intervenir y detener la golpiza antes de que el desenlace fuera fatal: "Si no fuera por ellos, lo mataban", aseguró la familia del chico de 19, con tono de conmoción.

Un joven fue brutalmente atacado en patota durante la madrugada del sábado en Tafí del Valle, luego de salir de un reconocido boliche de la zona. Según denunció su familia, fue interceptado por unas veinte personas, a quienes identificaron como rugbiers provenientes de... pic.twitter.com/EwXPfDpIUu — Contexto Tucumán (@contextocomar) February 1, 2026

La investigación apunta a los rugbiers del club Huirapuca como principales sospechosos. Uno de los amigos de la víctima logró identificar a dos de los atacantes, quienes ya habían sido señalados en otros episodios violentos ocurridos en la región. Además, se mencionó que semanas atrás otros jóvenes vinculados al Jockey Club y Lawn Tennis habrían sido víctimas de agresiones similares.