"No tenemos odio y no buscamos venganza": el desgarrador pedido de los padres del adolescente atacado en Pinamar

El amanecer del sábado 31 de enero dejó una marca imborrable en Pinamar. Eran cerca de las 5.30 cuando Thiago, un adolescente de 16 años oriundo de Adrogué, esperaba a sus padres junto a dos amigos en el estacionamiento del muelle, mientras ellos pescaban. Minutos después, el chico estaba gravemente herido, con una fractura de cráneo con hundimiento y un hematoma epidural, y era trasladado de urgencia al hospital local.

En un primer momento, la escena fue presentada como un ataque grupal. Pero con el correr de las horas, la verdad comenzó a emerger entre contradicciones, silencios y una confesión clave. Uno de los adolescentes que estaba con Thiago se quebró y admitió que no había terceros involucrados: el golpe que dejó al joven al borde de una cirugía fue propinado por otro chico de 17 años, tras una discusión entre ellos. Los tres se conocían desde chicos. Estaban de vacaciones juntos. Eran amigos.

La investigación quedó en manos de la fiscal Mónica Ferre, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Dolores, quien dispuso que el agresor permanezca alojado en el Centro de Detención de Menores de esa ciudad mientras se esperan los informes psicológicos y psiquiátricos. Mientras la causa avanza, Thiago lucha. Está internado en la Unidad de Terapia Intensiva, consciente, controlado, bajo estricta observación médica. Su mamá, Lucía, habló este domingo y puso en palabras la angustia que atraviesa a la familia. "Está bien, está estable, y le van a hacer una tomografía", contó. Y agregó: "Desayunó y almorzó, así que se ve una mejoría".

Sin embargo, la preocupación sigue latente. "El hematoma que tiene en la cabeza es uno de los puntos que tiene en alerta a los médicos porque sangra un poco, entonces quieren ver el sangrado", explicó. "Si el hematoma sigue con su curso, se va a evaluar (una intervención quirúrgica), sino no. Le pedimos a todos que sigan con la cadena de oración para que no vaya al quirófano. Él está bien. Está golpeado y mal anímicamente por todo lo que pasó y por todo lo ocurrido". Con la voz quebrada, Lucía subrayó: "Mi hijo está en terapia intensiva porque lo tienen que controlar seguido, no tiene asistencia respiratoria, pudimos hablar con él, está controlado".

En medio del dolor, la madre eligió también la empatía. "Cada chico, cada menor que estuvo con Thiago en ese momento, sabe lo que pasó. Se contó y se dijo. La Justicia ya está ahí, pero esos dos chicos también tienen una familia atrás, tienen una mamá, un papá". La causa dio un giro decisivo gracias al trabajo conjunto de las DDI de Dolores, Villa Gesell, Pinamar y La Costa. Inicialmente, el expediente estaba a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, bajo la coordinación del Fiscal General de Dolores, Juan Pablo Scoda. El análisis de cámaras de seguridad y testimonios permitió descartar la hipótesis de un ataque externo y reconstruir la secuencia real del hecho.

Según trascendió, antes de la pelea los adolescentes habían consumido alcohol y todo comenzó con lo que fue definido como "un juego de manos". Sebastián, el papá de Thiago, puso palabras a una postura que desarma cualquier relato de odio. "A los dos chicos que estaban con mi hijo los conocemos de toda la vida. Los queremos como a nuestros hijos también. Estamos dolidos por lo que pasó, pero no tenemos odio ni nada. Es más, queremos que Thiago salga de todo esto y el chico que está detenido se vaya a la casa también".

Lucía aportó un dato que vuelve la historia aún más dolorosa: los adolescentes involucrados se habían ido de vacaciones con ellos. "Hablamos con los papás y nos dijeron que no había problema, los trajimos como amigos que son, compañeros, chicos que se conocen. La pasaron bien, la pasaron lindo... Hubo una pelea al final". Sebastián insistió, con la voz quebrada: "Nosotros no queremos denunciar a nadie. Estamos dolidos, sí. Estamos decepcionados, pero al otro chico no lo queremos denunciar ni nada, si lo conocemos desde chiquito. No sé qué le habrá pasado en la cabeza ni por qué hizo lo que hizo, pero bueno. Estamos mal".

Lucía cerró con un pedido que resume el espíritu de una familia devastada: "La familia de los chicos la está pasando mal por todo lo que se habla, quiero que Thiago salga adelante como a los otros chicos".