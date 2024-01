"Dejó que mi hija se ahorque": un video muestra que Benítez estuvo con Anabelia antes de que se quitara la vida

El jugador de fútbol Oscar Junior Benítez, que estaba condenado por "coacción agravada por el empleo de arma de fuego en concurso real" y por "daños, amenazas y desobediencia", por haber destruido la camioneta de su ex suegro, está cada vez más complicado en la justicia. Una cámara de seguridad lo captó rompiendo la restricción perimetral que su ex pareja Anabelia Ayala le había impuesto, un día antes de que la joven se quitara la vida.

Anabelia Ayala, Oscar "Junior" Benítez

Cabe destacar que la familia y amigas Anabelia declararon que el futbolista nunca dejó de buscarla, amenazarla ni de hostigarla. De hecho, la joven se quitó la vida a la espera del segundo juicio a Benítez. En principio, el video muestra cómo el jugador baja de una camioneta de alta gama a las 3.44 de la madrugada del 30 de diciembre. Luego, en otro pasaje se ve cómo Anabelia baja de la misma camioneta, esta vez a las 10.52.

Según la familia, luego de haber bajado de esa camioneta, Anabelia se encerró en su cuarto. Cuentan que había llegado terriblemente afectada pero no quería hablar: "Él se la llevó la madrugada del 30 y mi hija volvió al otro día con los ojos hinchados y se encerró en su habitación. Después de eso, no quiso salir más", dijo Juan Carlos Ayala, padre de la víctima. Horas después sucedió lo peor: él y el hermano de Anabelia la encontraron ya sin signos vitales dentro de la vivienda.

Si bien Benítez había sido condenado por violencia de género, y cumplió seis meses de reclusión desde el 6 de marzo de 2022, volvió a ser arrestado en febrero de 2023 por violar la perimetral. En estos momentos, Benítez estaría cumpliendo prisión domiciliaria, pero evidentemente también incumplió esa restricción.

Fuertes testimonios: habló el padre de Anabelia

"Mi prima se quitó la vida, porque ya no aguantó. Se desgastó tanto mentalmente como físicamente. Este HDP Junior Benítez la golpeaba, la obligaba a irse con él", dijo a través de su cuenta oficial de Facebook Belén García, prima de Anabelia.

Además mostró una captura de pantalla donde Anabelia reconocía que Benítez la maltrataba físicamente: "Tengo todo el cuello duro, me levanta en el aire de los pelos y me revolea para todos lados y me ahorca", se podía leer en los mensajes.

Denuncia de la prima de Anabelia Ayala

Pero fue el padre de Anabelia quien dio el relato más estremecedor. Contó cómo fueron las horas antes de que su hija se quitara la vida y reafirmó que Benítez violaba la restricción perimetral de 300 metros que se le había impuesto: "Él violaba repetidamente la prisión domiciliaria. Mi hija me contaba que no le importaba nada", dijo y siguió apenado: "Él se daba el gusto de pasar por la puerta de mi casa, que le queda a una cuadra y media. El 30 a la madrugada vino, paró y mi hija salió a verlo", contó.

En el desgarrador relato, Juan Carlos cuenta que Benítez sí sabía que Anabelia iba a terminar con su vida, de hecho asegura que el jugador de fútbol vio cómo su hija cometía suicidio: "Dejó que mi hija se ahorque. Para mí es cómplice. Lo dejo en manos de la Justicia".

Anabelia Ayala, horas antes de que se quitara la vida

Esta versión concuerda con la de la mejor amiga de Anabelia, que relató que Benítez la controlaba las 24 horas del día a través de una Tablet. Esta misma amiga contó también que una vez se tuvo que esconder debajo de la mesa para que pareciera que Anabelia estaba sola.

Juan Carlos terminó su relato: "Benítez tuvo 100 por ciento la culpa de lo sucedido. Voy a poner todos los materiales a disposición para que mi hija descanse en paz. Yo a Ana no la recupero más". La investigación sobre la muerte de Anabelia está en manos del fiscal Juan Manuel Baloira de la UFI 3 de Almirante Brown.