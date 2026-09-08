El gesto de Di María y su esposa con el vendedor ambulante que fue atacado y robado en el clásico rosarino

El robo en patota que sufrió un vendedor ambulante en la previa del clásico entre Rosario Central y Newell's generó una ola de repudio y solidaridad que llegó hasta Ángel Di María. La familia del ídolo canalla le envió una camiseta firmada al hijo de la víctima a través de Jorgelina Cardoso, quien fue personalmente hasta el lugar. El nene recibió el obsequio emocionado y contó ante las cámaras lo que vivió durante el asalto: "Nos vinieron y nos arrancaron todo hasta abajo. Yo me escondí atrás de mi papá."

El episodio había tomado estado público gracias a un video difundido en redes sociales que mostraba a un grupo de delincuentes a bordo de motos robándole al vendedor todas las remeras y productos que tenía para vender. Las imágenes se viralizaron rápidamente y usuarios de distintas plataformas comenzaron a organizarse para localizar al afectado y recaudar dinero para ayudarlo a reponer parte de lo perdido.

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La mayoría de prendas que vendían Nicolás y su hijo eran del Canalla, ya que son hinchas del club. "Fue un momento feo, bastante horrible. Bajaron de una manera eufórica y fueron directo a las camisetas. El 85% de la mercadería eran camisetas de Central", relató Nicolás en diálogo con Rosario3. "Si no estaba con mi hijo, me molían a golpes. Muchos hinchas de Newell's me mandaron mensajes y estoy re agradecido con la gente. Espero que sirva para crear conciencia (de ser) indiferente a los colores", agregó.

La respuesta de la sociedad rosarina sorprendió al propio vendedor, que destacó en diálogo con De 12 a 14 que el apoyo llegó de hinchas de ambos clubes. "Muchos hinchas de Newell's también repudiaron el ataque", señaló, en una reflexión sobre la intolerancia en el fútbol que resonó más allá del hecho puntual.

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El gesto de Di María y su familia coronó esa ola de solidaridad. El nene, que estuvo junto a su padre durante el momento del robo y todavía recuerda el miedo que sintió, recibió la camiseta firmada del ídolo de Central con una emoción que no pudo disimular ante las cámaras. Según contó, la prenda no irá a ningún cajón: la colgará en la pared de su habitación.

VENDE EN LA CALLE PARA SALIR ADELANTE

Nicolás Marín, hincha de Rosario Central, trabaja desde hace cinco años en la zona donde ocurrió el episodio. El dinero que conseguía con la venta de productos deportivos tenía un destino claro: ahorrar para comprar un vehículo que le permitiera dejar atrás el trabajo en los semáforos.

Su objetivo era empezar a trabajar con una aplicación de viajes y, sobre todo, lograr que su hijo dejara de acompañarlo a la calle para ayudarlo a ganarse la vida.

"Estuvimos anoche con Eloy, que quedó exaltado porque tuvimos una noche eufórica, de muchas preguntas y de brindar respuestas. Y la respuesta es siempre justa porque no lo vas a dejar traumatizado", explicó sobre el estado emocional del nene tras el robo.

Además, relató el esfuerzo que hizo junto a su esposa para poner en marcha el puesto de venta. Según contó, destinaron parte de los ingresos familiares y de las asignaciones de sus hijos para poder comprar mercadería y sostener el emprendimiento.

"Este esfuerzo que hicimos con mi esposa fue el sacrificio de muchas asignaciones de mis hijos para tener un puesto con bastantes cositas", señaló. Y agregó que el propósito era poder mejorar la situación económica de la familia y, especialmente, conseguir que sus hijos no tuvieran que salir a la calle para ayudarlo a trabajar.















