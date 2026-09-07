"Qué asco me da esta negrada": filtran lo que piensa una referenta libertaria sobre los yerbateros misioneros

La crisis de los trabajadores yerbateros en Misiones sumó una escena de racismo y desprecio que provocó indignación. Durante una movilización en uno de los accesos a Puerto Iguazú, una referente juvenil vinculada con La Libertad Avanza fue registrada mientras pronunciaba una frase insultante contra los colonos, tareferos y productores que reclamaban precios justos.

" Qué asco me da esta negrada ", se escucha decir en el video a Ari Godoy, identificada públicamente con el espacio libertario en Oberá. La expresión habría sido pronunciada desde el interior de un colectivo que pasaba frente a la manifestación, mientras los trabajadores permanecían sobre la ruta.

Ari Godoy, referenta de La Libertad Avanza

La grabación muestra el paso del vehículo por la zona de protesta y registra el momento en que se escucha la frase. El video comenzó a circular en redes sociales y generó cuestionamientos contra Godoy y contra la dirigencia de La Libertad Avanza en Misiones, especialmente por el carácter racista y clasista de la expresión.

Godoy participó de distintas actividades partidarias junto a dirigentes del armado libertario provincial, entre ellos Diego Hartfield, y se presenta públicamente como integrante de La Libertad Avanza.

La movilización reunió a colonos, tareferos y productores locales que reclaman un precio justo para la hoja verde de yerba mate. El sector atraviesa una crisis profunda después de las medidas de desregulación impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

A través del DNU 70/2023, el Gobierno eliminó semanas después de asumir la regulación de los precios oficiales de la hoja verde que unos 12.000 pequeños productores venden a la industria yerbatera. Los productores denuncian que actualmente reciben valores muy por debajo de sus costos y responsabilizan por la situación a la desregulación promovida por Federico Sturzenegger.

Yerbateros se manifestaron contra Milei

La protesta se desarrolló en las rutas de acceso a Puerto Iguazú, en un contexto de reclamos por la destrucción de la producción y por la falta de respuestas oficiales. Las demoras en el tránsito fueron el motivo que, según el registro difundido, generó el comentario de Godoy.

La visita de Milei a la Triple Frontera

El episodio ocurrió durante la visita relámpago de Javier Milei a la Triple Frontera. El Presidente llegó a la zona después de su viaje a Chile y de la cadena nacional en la que habló sobre las Islas Malvinas, con el objetivo de cerrar el 47° Foro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Yerbateros se manifestaron contra Milei

Para llegar al lugar, Milei debía atravesar el cruce de la Ruta Nacional 12 y la Ruta 101. Allí se concentraron pequeños productores yerbateros que, en una carta abierta, expresaron que el Presidente "no es bienvenido por destruir nuestra economía regional".

Los yerbateros comenzaron a concentrarse en Andresito, ubicada a unos 80 kilómetros, y luego se sumaron trabajadores estatales de ATE-Misiones y otras organizaciones sindicales que se manifestaron contra la visita presidencial.

Milei en el acto en la Triple Frontera

Así las cosas, mientras los productores protestaban porque las políticas económicas del Gobierno de La Libertad Avanza y Javier Milei ponen en riesgo su trabajo, una referente del espacio oficialista los descalificaba con una expresión que los reduce y los desprecia. En la ruta estaban quienes producen la yerba que llega a las mesas de millones de argentinos; del otro lado, quedó registrada una voz que pareció mirar esa crisis desde el asco y la superioridad moral.