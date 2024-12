Jégou y Auradou, rugbiers franceses acusados de violación fueron absueltos: "El hecho no constituyó delito"

Oscar Jégou (21)y Hugo Auradou (21) quedaron en libertad y fueron absueltos por la causa que los implicaba en la violación en grupo contra una mujer mendocina que los había acusado tras haberse encontrado con ellos en una habitación del Hotel Diplomatic (Mendoza) tras un partido de la selección francesa que ellos representaban contra Los Pumas, Selección Argentina de rugby.

Si bien ambos rugbiers franceses fueron sobreseídos por la jueza Eleonora Arenas que consideró que "el hecho denunciado no constituyó delito", la querella de la mujer que denunció tiene 15 días más para apelar el fallo del tribunal que se resolvió el martes 10 de diciembre en la provincia cuyana.

Oscar Jegou y Hugo Auradou

Arenas concluyó también con que si bien existieron relaciones sexuales entre los tres, fueron consentidas, algo que la mujer que denunció niega rotundamente y que incluso denuncia como responsables a los encargados de impartir justicia, entre ellos Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

En un extraño y rapidísimo movimiento de la justicia, los rugbiers no sólo consiguieron en sólo cinco meses su libertad y lograron regresar a su país natal junto a sus familiares después de haber estado detenidos durante 40 días después del partido contra Los Pumas.

Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona

La mujer denunció un 8 de julio y los rugbiers fueron liberados el 2 de septiembre con libertad condicional y se tomaron un avión para esperar el juicio en la comodidad de sus hogares.

En ese transcurso de tiempo, la defensa de Jegou y Araudou -a cargo de Libarona- pidió " desestimar los cargos " pero la querella de la denunciante recusó la decisión, pidió que los fiscales fueran recusados y que se continúe con la investigación.

Oscar Jégou y Hugo Araudou en Ezeiza

Sin embargo, poco tiempo después la noticia se dio a conocer desde la audiencia en el Polo Judicial de Mendoza donde la jueza falló a favor de los rugbiers franceses. Se espera que la querella insista en la investigación y lleve la causa ante un Tribunal de segunda instancia.

Cúneo Libarona declaró que "la justicia subrayó las incoherencias de la denunciante que fue cambiando la declaración y modificando el curso de los hechos para encontrar una solución superadora de su situación". En la misma línea insistió con que "las pruebas mostraron que los jugadores nunca la violaron y ella tuvo siempre el control de la situación. Así queda a salvo el honor de los dos jugadores y el prestigio y el respeto del rugby francés".

Así trasladaban a Oscar Jégou y Hugo Auradou

Como si "limpiar la imagen" de los deportistas fuera más importante que saber la verdad, el hermano del Ministro de Justicia explicó al medio La Nación: "Fueron sobreseídos por inexistencia de delito. El Ministerio Público Fiscal había pedido el sobreseimiento por un estado de duda. Nosotros postulamos el sobreseimiento por inexistencia de delito porque no había ninguna duda a partir de la prueba incorporada en el expediente. La resolución limpia 100 por 100 la imagen de los dos rugbiers", declaró contundente.

Ahora, quedó casi cerrada la causa por la carátula de " abuso sexual con acceso carnal agravado " y, al mismo tiempo la fiscalía de Delitos Sexuales desestimó la denuncia por supuestas inconsistencias entre la prueba y lo que había declarado la denunciante.

Oscar Jégou y Hugo Auradou ya están en la comodidad de sus hogares

Un dato no menor es la declaración del fiscal Gonzalo Nazar que falleció por problemas cardíacos durante la resolución del caso. En su momento, había explicado: "La primera versión de la denuncia se ha visto debilitada. Hay francas contradicciones, zonas grises y hasta explicaciones insuficientes , como el motivo para ir al hotel, la conducta observada al momento de salir del hotel, el tono jocoso en la conversación con su amiga en mensajes enviados, posterior al hecho".

La denunciante además pasó por pericias psicológicas que concluyeron que su relato era "lineal" y estaba "estructurado en contraposición a uno espontáneo y fluido, rígido en cuanto a la cronología de los hechos y que resulta deficitario en cuanto a la construcción lógica del mismo, cuyo detalles no se articulan en forma coherente como un todo. El hilo conductor es laxo y disperso". La historia parece recién empezar.

La denunciante intentó quitarse la vida

En una de las ocasiones en las que tenía que presentarse a declarar, la denunciante no asistió y su defensa explicó que su salud mental pendía de un hilo. Tanto así que hasta intentó suicidarse; fue durante esa semana que ella decidió escribir una carta en la que contó el infierno por el que atravesaba: "Por creer en la Justicia, me animé a denunciar pero hoy sufro un apriete psicológico que jamás imaginé, me sacaron las ganas de vivir", empezó.

Además, apuntó directamente contra el gobernador mendocino y contra Rafael Cúneo Libarona, abogado de los franceses: "Si hoy yo paso a un plano espiritual desde (Alfredo) Cornejo, Cúneo Libarona puedan dormir tranquilos mirando a la cara a su esposa, hijas y nietas", dijo y siguió: "Me arruinaron la vida, manejando a la prensa despiadadamente con una condena social en mi contra. Gracias Ministerio Público Fiscal. Gracias, me mataron en vida".