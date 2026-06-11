Cayó un falso productor de modelos acusado de abusar de chicas durante supuestos castings

La Justicia detuvo a un hombre acusado de montar una falsa agencia de modelos para captar jóvenes con promesas de trabajo, realizar supuestos castings y cometer abusos durante encuentros que simulaban ser evaluaciones profesionales.

El sospechoso fue identificado como Gabriel Ledesma, un taxista y conductor de aplicaciones que se presentaba en redes sociales como representante del mundo de la moda bajo el nombre de "Arte y Moda Producciones".

Prometía trabajos como modelo, organizaba castings falsos y terminó detenido por abuso

La investigación tomó impulso tras la denuncia de varias jóvenes que comenzaron a compartir experiencias similares. Según los testimonios incorporados a la causa, Ledesma utilizaba Instagram para contactar chicas de entre 13 y 24 años interesadas en iniciarse en el modelaje: les prometía campañas publicitarias, producciones fotográficas, desfiles e incluso la posibilidad de participar en concursos como Miss Argentina.

De acuerdo con la pesquisa, el acusado construyó una imagen de supuesto productor exitoso a través de perfiles con miles de seguidores, videos promocionales y testimonios de presuntas modelos. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un mecanismo de captación que terminaba en encuentros presenciales bajo la excusa de realizar castings o evaluaciones físicas para futuras campañas.

Ofrecía trabajos en el mundo de la moda y está acusado de abusar de jóvenes en falsos castings

Las denunciantes sostuvieron que el hombre tomaba fotos y videos de sus cuerpos, incluyendo imágenes de zonas íntimas, bajo el argumento de evaluar lunares, estrías o posibles trabajos vinculados a marcas de cosmética y depilación. Ninguna de las jóvenes obtuvo posteriormente los trabajos prometidos ni tuvo acceso al material registrado.

La causa también incorporó chats, audios, fotografías y documentación aportada por las víctimas. Los investigadores detectaron coincidencias en los relatos respecto del modus operandi, los lugares utilizados para las reuniones y las promesas laborales que nunca llegaban a concretarse.

Se hacía pasar por representante de modelos en redes sociales

Por orden del juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N º 48, personal de la División Delitos Contra la Integridad Sexual de la Policía porteña llevó a cabo una serie de tareas investigativas, mediante las cuales logró reunir pruebas que implicaban a Ledesma.

El acusado cuenta con antecedentes que lo complican cada vez mas: según los registros policiales de Ledesma en el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales), se verificó que había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional en diciembre de 2017, tras una denuncia radicada en marzo de 2013 por el delito de abuso sexual reiterado en dos oportunidades. Sin embargo, en 2022 dicha causa fue archivada porque Ledesma cumplió con las reglas de conducta que le habían impuesto en la sentencia.

Por otro lado, el imputado también fue denunciado por abuso sexual el año pasado, en un hecho que presentaba similitudes sustanciales respecto de la modalidad empleada para captar y abordar a sus últimas denunciantes. El juez Sarmiento dispuso que esta última causa se unifique con la que se le abrió este año, y convalidó la detención de Gabriel Ledesma.