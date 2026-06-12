"¡Comé bien!": el estremecedor video de los golpes de una niñera de Jesús María a una menor

En las últimas horas, se viralizó un video que generó indignación en la ciudad cordobesa de Jesús María. En las imágenes se observa a una niñera que golpeó a una nena que tenía a su cuidado dentro de una vivienda. La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad del domicilio y fue difundida por la madre de la víctima, a través de las redes sociales.

Todo ocurrió el 1° de junio, cuando la acusada se encontraba al cuidado de la menor y de su hermano de 2 años. En el video, se puede ver cómo la cuidadora reta a la niña mientras comía.

Organizaciones dedicadas a la protección de la infancia remarcan que cualquier hecho de violencia contra menores debe ser denunciado ante la Justicia

"¡Comé bien!", le exigió antes de golpearle la mano. Al notar que la menor demoraba en volver a tomar el cubierto, la mujer le dio una cachetada y volvió a insistirle para que continúe. "Te estoy hablando, comé la galleta", le indicó, para luego repetirle la orden al hermano de la pequeña. La nena quedó en estado de shock y, entre lágrimas, tardó varios minutos en volver a tomar la cuchara. Mientras tanto, la mujer utilizaba su celular y luego la presionaba para que siga comiendo.

Tras descubrir las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, la madre de los menores decidió publicar el video en Facebook. "No pensaba mostrar mi intimidad, mi hogar ni a mis hijos, pero también lo hago para que esta persona, llamada Julia Ferreyra, nunca más vuelva a tocar a un inocente", escribió.

Posteo de la madre al descubrir que la niñera golpeó a su hija

"Que ninguna familia vuelva a vivir una situación así con nadie. Solo Dios y la Justicia se encargarán de poner a cada persona con malas intenciones en su lugar", concluyó en la publicación.

La mujer contó que la niñera trabajaba con la familia desde febrero y que jamás había sospechado de episodios de violencia. "Mis hijos nunca me dieron señales de algo. Y ella, frente a ellos, siempre se mostró amorosa y buena", explicó en diálogo con El Doce.tv. Sin embargo, la percepción que tenía de la cuidadora cambió por completo aquel día, cuando logró observar en vivo la secuencia mientras hacía una pausa en su jornada laboral: "En un primer momento me quedé en shock, entré en desesperación y empecé a llorar", recordó.

En este contexto, organizaciones dedicadas a la protección de la infancia remarcan que cualquier hecho de violencia contra menores debe ser denunciado ante la Justicia o a través de las líneas oficiales de asistencia, como la Línea 102, para activar los protocolos correspondientes.

El episodio ocurrido en Jesús María expuso una vez más la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y de concientizar a la sociedad sobre la importancia de mantener una política de tolerancia cero frente al maltrato infantil.