La pareja del futbolista Gonzalo Morales lo denunció por violencia física y secuestro: "Me agarró del pelo y me ahorcó"

Mientras los flashes y los aplausos ensalzaban a Gonzalo Morales tras su gol decisivo contra River en el Monumental, una realidad lúgubre y dolorosa estallaba en las redes sociales. Karen Dinna, quien fuera pareja del delantero de Barracas Central, decidió romper el silencio y exponer meses de un calvario que combina violencia física, psicológica y un control asfixiante.

Con fotos de hematomas en su rostro y piernas, la joven desnudó el trasfondo de un ídolo de barro que, según su relato, utilizaba la fuerza para someterla. La denuncia de Karen no solo apunta al futbolista surgido de Boca, sino que pone de manifiesto un entorno que, lejos de proteger a la víctima, parece haber intentado silenciarla . Dinna relató episodios de una violencia extrema que la dejaron marcada física y emocionalmente.

Gonzalo Morales

En su descargo, la mujer detalló una serie de agresiones que hielan la sangre y que exponen un ciclo de violencia sistemática. Según sus palabras, las agresiones no fueron hechos aislados: " Me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar ", denunció Dinna. Pero el horror no terminaba en los golpes; el control sobre su libertad era total. Karen relató que, cuando el jugador iba a entrenar, la encerraba en la casa con llave para evitar que se fuera.

El miedo también se trasladaba a los espacios compartidos, como la camioneta del futbolista, donde las amenazas se volvían letales. Dinna aseguró que Morales la amenazó con que no iba a salir viva de su camioneta: "Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar", escribió la joven, quien también reveló que la familia del jugador la presionaba para que no hablara, asegurándole que "con plata se arregla todo" y que "nadie" le iba a creer.

Uno de los puntos más llamativos de la denuncia es la interacción de Karen con la madre del futbolista. Ante el reclamo de la joven por el estado en el que la dejaba su hijo, la respuesta de la mujer fue una mezcla de reconocimiento y pasividad. Dinna le escribió: "Obviamente, yo creo que vos harías lo mismo si tu hija aparece con el ojo morado".

La respuesta textual de la madre de Morales fue: "Sí, te entiendo, y me pongo en el lugar como mujer, lo siento en el alma y te pido disculpas ". Sin embargo, tras el pedido de disculpas, la conversación derivó en cuestiones logísticas sobre pasajes para que Karen se fuera, evidenciando una falta de contención real ante la gravedad de lo que su propia hija o cualquier mujer podría estar sufriendo.

El intercambio de chats entre la denunciante y la madre del futbolsita

A pesar de la viralización de las fotos y los chats donde Karen le recriminaba a Morales frases como "me cagaste a piñas" o "me dejaste un ojo morado", el Club Atlético Barracas Central optó por una postura de cautela extrema que, en la práctica, permite que el jugador siga formando parte del plantel sin consecuencias inmediatas.

En su comunicado oficial, la institución expresó: "El Club Atlético Barracas Central informa que está al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran al futbolista Gonzalo Morales. La institución manifiesta su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género y reafirma su compromiso con el respeto, la igualdad, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo".

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Barracas Central informa que está al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran al futbolista Gonzalo Morales.



La institución manifiesta su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género y reafirma su compromiso con... pic.twitter.com/yvyg8F1JAo — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) July 27, 2026

Sin embargo, el punto que genera mayor controversia es la justificación para no actuar de inmediato: "Asimismo, el club se encuentra siguiendo de cerca la evolución de la situación y, una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes, colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario".

Karen Dinna cerró su mensaje con una frase que busca inspirar a otras denunciantes: "Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia". Mientras tanto, el fútbol argentino vuelve a quedar en deuda con la protección de las víctimas, priorizando los tiempos judiciales y los resultados deportivos por sobre la integridad de las mujeres.