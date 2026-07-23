Viajó de Río Negro a Córdoba, perdió contacto con su familia y necesita atención médica urgente

La incertidumbre crece con el paso de las horas y la desesperación ya se instaló entre sus familiares. Luis Daniel Gregori, un hombre de 38 años oriundo de Cipolletti, desapareció luego de emprender un viaje en micro hacia Córdoba y, desde la tarde del miércoles, nadie volvió a tener noticias sobre su paradero. La Policía de Río Negro activó el protocolo de búsqueda y difundió su fotografía junto con una descripción detallada para intentar localizarlo cuanto antes. La preocupación es doble: además de desconocerse dónde está, Gregori necesita atención médica porque padece esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos.

Luis Daniel Gregori, de 38 años, salió de su casa en Cipolletti con destino a Córdoba y desde el miércoles nadie volvió a saber de él.

Todo comenzó el martes por la tarde. Alrededor de las 16:30, Luis salió de su vivienda en Cipolletti con la intención de viajar en colectivo hacia la ciudad de Córdoba. Las primeras averiguaciones permitieron confirmar que efectivamente abordó el micro previsto para ese recorrido. Sin embargo, desde la tarde del miércoles el contacto con él se perdió por completo. Ni llamados, ni mensajes, ni señales que permitan reconstruir qué ocurrió después de su llegada al destino o durante el trayecto.

Desde entonces, su familia inició una búsqueda desesperada y realizó la denuncia ante las autoridades. La angustia de sus seres queridos no responde únicamente a la falta de noticias. Según informaron, Luis Daniel Gregori padece esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos, una condición que requiere seguimiento y atención médica. Ese dato llevó a que la búsqueda adquiriera carácter prioritario y que las fuerzas de seguridad intensificaran los operativos para intentar ubicarlo lo antes posible.

Cada hora que pasa sin novedades incrementa la preocupación de quienes esperan volver a encontrarlo sano y salvo. La Policía de Río Negro difundió las características físicas del hombre para facilitar su identificación. Gregori mide aproximadamente 1,90 metro, es de tez blanca, tiene ojos marrones, cabello castaño, barba y utiliza anteojos. Además, informaron que no posee tatuajes ni piercings, un dato que también puede ayudar a reconocerlo.

Cuando salió de su casa llevaba puesta una campera de neoprene azul con una franja naranja, un pantalón de jean y zapatillas azules. Mientras continúa la búsqueda, familiares y amigos apelan a la colaboración de toda la comunidad para intentar reconstruir los últimos movimientos de Luis. Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato con el 911, se acerque a la comisaría más cercana o se contacte con el Destacamento N° 114 del barrio Manzanar, en Cipolletti.