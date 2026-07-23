Misterio y conmoción en Villa Gesell: la autopsia reveló cómo murió la nena de 2 años

La muerte de una nena de apenas 2 años, que este sábado iba a cumplir tres, mantiene en vilo a Villa Gesell y abre nuevos interrogantes para la Justicia. En las últimas horas, la investigación dio un paso clave con la incorporación del informe preliminar de la autopsia, que determinó cuál fue la causa del fallecimiento, aunque todavía no logró despejar todas las dudas que rodean el caso. El estudio forense, realizado en la Morgue Judicial de Pinamar, concluyó que la menor murió como consecuencia de una asfixia obstructiva, cuadro que provocó una severa hipoxemia -falta de oxígeno en sangre- y derivó finalmente en un paro cardíaco.

La autopsia reveló cómo murió la nena de 2 años en Villa Gesell, pero la Justicia aún busca qué desencadenó la tragedia

El resultado ya fue entregado al fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pinamar, quien resolvió no entregar por el momento el cuerpo a sus familiares y ordenó incorporar inmediatamente el informe al expediente para continuar analizando el resto de las pruebas. El documento médico determinó que se trató de una muerte de carácter no traumático, ya que durante la autopsia no se detectaron lesiones compatibles con violencia física.

Sin embargo, lejos de cerrar el caso, esa conclusión abrió nuevas líneas de análisis. La causa continúa caratulada como "averiguación de causales de muerte", mientras los investigadores intentan establecer con precisión qué provocó la obstrucción de las vías respiratorias y si existió algún factor externo que pudiera haber influido en el desenlace. La tragedia comenzó durante la madrugada del lunes, cuando la pequeña fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell.

La niña ingresó sin signos vitales. Los médicos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que se extendieron durante alrededor de 40 minutos, pero todos los esfuerzos fueron en vano y finalmente se confirmó su fallecimiento. Según relataron desde la Secretaría de Salud, la madre explicó que la menor se habría broncoaspirado mientras tomaba la mamadera, una hipótesis que ahora deberá ser contrastada con todas las pericias incorporadas a la investigación.

Frente a la gravedad del episodio, las autoridades del hospital dieron intervención inmediata a la Policía y a la Justicia. Como parte de las primeras medidas ordenadas por la fiscalía, se secuestró la historia clínica de la menor, se preservó la vivienda donde ocurrió el hecho para realizar pericias y trabajó personal de Policía Científica con el objetivo de reconstruir cada uno de los momentos previos a la muerte.

La autopsia reveló cómo murió la nena de 2 años en Villa Gesell, pero la Justicia aún busca qué desencadenó la tragedia

Los investigadores buscan determinar si existió alguna circunstancia que pudiera explicar el fatal desenlace o si se trató de un episodio accidental. La investigación adquirió una enorme repercusión nacional cuando trascendió que la madre, de 44 años, había atravesado años atrás otro dramático proceso judicial. En 2016 fue investigada, junto a quien entonces era su pareja, por la muerte de una bebé de 11 meses ocurrida en Mar del Plata.

Durante ese mismo juicio también se analizaron las circunstancias del fallecimiento de otra hija de la pareja, una beba de apenas seis meses, ocurrido en 2013. Ambos permanecieron detenidos durante casi dos años, mientras el caso ocupaba las primeras planas de los medios nacionales. Las imágenes de la pareja recorrieron el país luego de que, tras la muerte de la beba, abandonaran su domicilio y permanecieran varios días sin ser ubicados, pese a sostener desde el comienzo su inocencia.

Finalmente, en 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata, integrado por los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert, concluyó que no existían pruebas para condenarlos. Tras analizar informes médicos y pericias, los magistrados descartaron lesiones traumáticas, abuso sexual o signos de maltrato, y atribuyeron aquellas muertes a complicaciones respiratorias. La absolución dejó firme la inexistencia de responsabilidad penal.

En el medio de aquel proceso también intervino la Justicia de Familia, que dispuso medidas de protección sobre otros hijos de la mujer, incluyendo ingresos a hogares y procesos de adopción. Después de ser absuelta, la mujer se radicó en Villa Gesell, formó una nueva pareja y tuvo dos hijos más, entre ellos la pequeña que murió esta semana. Ese antecedente, aunque judicialmente quedó cerrado hace años, hizo que el nuevo fallecimiento fuera observado con extrema atención por la fiscalía.

La autopsia reveló cómo murió la nena de 2 años en Villa Gesell, pero la Justicia aún busca qué desencadenó la tragedia

Por ahora, los investigadores insisten en que el expediente se encuentra en una etapa preliminar. El resultado de la autopsia constituye apenas una parte del rompecabezas que la Justicia intenta reconstruir. Las pericias complementarias, los informes médicos, las pruebas científicas y los testimonios serán determinantes para establecer qué ocurrió realmente durante las horas previas a la muerte de la niña y si existió algún elemento que explique una tragedia que vuelve a colocar a una misma familia en el centro de una investigación tan dolorosa como estremecedora.