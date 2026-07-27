Entre insultos y vejaciones, Milei dinamitó 200 años de diplomacia con Brasil: dura respuesta diplomática

Lo que se vivió este fin de semana en San Pablo no fue un show de patoterismo que dejó a la diplomacia argentina al borde del abismo. En una muestra de vergüenza ajena sin precedentes, Javier Milei decidió utilizar suelo brasileño para atacar con una virulencia inusitada a las instituciones del principal socio comercial de la Argentina. Entre gritos y una euforia fuera de lugar, el mandatario no solo intervino en la política interna del país vecino, sino que se dedicó a insultar personalmente a su par, Luiz Inácio Lula da Silva, y a uno de los jueces más importantes de la Corte Suprema brasileña.

El escenario fue el mítico estadio de Pacaembú, donde Milei llegó para ungir a Flávio Bolsonaro como el salvador frente al "socialismo". Sin embargo, lo que debió ser un acto político se transformó en un lodazal de descalificaciones que ya provocó una crisis diplomática de proporciones históricas.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro

La cronología de este desastre comenzó el viernes por la noche, cuando Milei aterrizó en San Pablo. El sábado por la mañana, tras una reunión con el gobernador Tarcísio Gomes de Freitas, el Presidente se trasladó al acto del Partido Liberal. Ingresó al escenario al ritmo de Panic Show, pero la música fue solo el preludio de un discurso cargado de odio.

La primera "víctima" de su furia fue el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien le había negado la posibilidad de un careo con Jair Bolsonaro (bajo arresto domiciliario): " La basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado ", disparó Milei ante un público que celebraba el insulto a sus propias instituciones democráticas.

Durante un acto de campaña en apoyo al candidato opositor Flávio Bolsonaro, Milei calificó a Lula de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista"



Crisis diplomática: Como respuesta directa a estas declaraciones en suelo brasileño, el gobierno de Brasil llamó a consultas a su... pic.twitter.com/6m5o57Nknv — Sucede News (@SucedeNews) July 26, 2026

Sin ningún tipo de filtro ni respeto por la investidura de su anfitrión, Milei cruzó todas las líneas rojas al calificar a Da Silva de "ladrón" y "presidiario". En una suerte de "venganza" por lo que él considera una intromisión de Lula en las elecciones argentinas de 2023, el mandatario argentino exclamó: " No se dejen robar el futuro en manos de socialistas ladrones ".

No conforme con los insultos personales, Milei intentó exportar sus etiquetas locales al gigante sudamericano: " Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo kuka, acá, en Brasil, tienen el riesgo Lula ". Según el líder libertario, el senador "Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente del verdadero cambio". Mientras tanto, en las redes sociales, Milei compartía posteos acusando a Lula de haber enviado "30 asesores" para frenarlo durante la campaña argentina.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro

Tensión máxima: embajadores y repudio

La respuesta de Itamaraty (la cancillería brasileña) fue inmediata y contundente. El gobierno de Brasil calificó el episodio como "sin precedentes", señalando que jamás un mandatario extranjero había utilizado una visita para lanzar "agresiones y ofensas" contra el jefe de Estado y el Poder Judicial de esa nación.

Este domingo por la noche, la tensión escaló al plano formal: el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el "repudio" oficial y exigirle explicaciones por el comportamiento de Milei. Como si esto fuera poco, Brasil ya llamó a consultas a su propio embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, un paso que en la diplomacia suele ser el preámbulo de una ruptura de relaciones.

Luiz Inácio Lula da Silva y Daniel Raimondi

Javier Milei volvió al país creyéndose el referente de la derecha regional, pero la prensa internacional —incluyendo a The Guardian— ya lo marcó como un actor subordinado: "Quiere ser el líder de la derecha, pero no es el que realmente manda". Lo que sí es seguro es que, por un capricho personal, el Presidente puso en jaque 203 años de amistad y cooperación, dejando a la Argentina en una soledad regional tan profunda como preocupante.