Sostienen al "Señor ARSAT": por qué Facundo Leal consiguió la prisión domiciliaria pese a los millones y la droga

La Justicia argentina volvió a quedar en el centro de la polémica tras otorgar la prisión domiciliaria a Facundo Leal, el expresidente de ARSAT y ex titular del ORSNA, quien fue detenido hace dos meses en el marco de una escandalosa causa que combina corrupción, enriquecimiento ilícito y tenencia de estupefacientes. A pesar de los 2,5 millones de dólares en efectivo que tenía en su poder y de la variedad de drogas encontradas en sus domicilios, el ex funcionario pasará sus días fuera de la cárcel común.

La decisión fue tomada por el juez Sebastián Ramos (quien subroga a Daniel Rafecas), basándose principalmente en un dictamen del fiscal Guillermo Marijuán y, el argumento central de la defensa, avalado por la fiscalía, es que Leal padece una profunda adicción que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) no puede tratar adecuadamente.

Facundo Leal

En su dictamen, Marijuán fue tajante al describir la situación del "Señor ARSAT" para justificar su salida de la cárcel: se trata de "una persona adicta con síntomas y manifestaciones de ansiedad y abstinencia a quien el Servicio Penitenciario Federal no puede brindar asistencia médica y psicológica...".

A este argumento se sumó la curiosa definición del jefe de la División Precursores Químicos de la Policía Federal, quien definió a Leal como "un consumidor de alta clase". Bajo esta premisa, la Justicia consideró que las sustancias no eran para comercializar, sino para uso personal, y que su salud requiere un tratamiento ambulatorio que no puede realizarse en un penal.

Facundo Leal y el dinero que le incautaron

Lo más impactante del caso es lo que Leal guardaba en sus propiedades del barrio de Palermo y la provincia de Mendoza. No se trataba solo de una "dosis personal", sino de una verdadera colección de sustancias y una fortuna en efectivo que despertó una causa paralela por enriquecimiento ilícito.

128 gramos de ketamina

164 gramos de cristal MDMA

72 pastillas de MDMA

14 gramos de cocaína

Un vapeador de cannabis

Una balanza de precisión

El juez Sebastián Ramos

Además de la droga, la policía secuestró 650.000 dólares en su casa de Palermo y 1,7 millones de dólares en su inmueble de Mendoza , junto con monedas de otros seis países y aparatos utilizados para espionaje.

El origen de la caída: un robo de cables que destapó la olla

La causa contra Facundo Leal no empezó por las drogas, sino por un hecho casi doméstico: una denuncia por robo en un depósito de ARSAT en San Fernando. Allí faltaban materiales costosos para el tendido de fibra óptica.

El dinero que encontraron en uno de los domicilios del "Señor ARSAT"

Al investigar el predio, operado por la empresa Argentina Logistic Services (ALS), el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, detectó una trama mucho más profunda: direccionamiento de contratos, cobro de coimas y "beneficios indebidos" . Al analizar los teléfonos de los implicados, el nombre de Leal apareció como figura central, lo que derivó en los allanamientos que terminaron con el hallazgo de la fortuna y la droga.

Actualmente, el panorama judicial de Leal es complejo y se divide en varios frentes. Por un lado está la Causa por Drogas tramitada en Comodoro Py por la que obtuvo la domiciliaria en la que está procesado por tenencia para consumo, descartando la comercialización por ahora.

Facundo Leal

Por otro lado, está la causa por Corrupción y Enriquecimiento que se radicó en San Isidro y que lleva adelante; aquí, el fiscal Domínguez y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) apelaron la domiciliaria ante la Cámara Federal de San Martín ya que sostienen que el Facundo Lean debe volver a una cárcel común debido al poder que manejaba y al riesgo de entorpecimiento, sumado a los viajes constantes en avión privado que realizaba entre Buenos Aires y Mendoza.