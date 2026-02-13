Del trend en TikTok al unfollow final: la verdad detrás de la pelea entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra

En el universo del pop argentino, donde todo se filtra y nada se olvida, el rumor que venía flotando finalmente se confirmó: María Becerra dejó de seguir en Instagram a Emilia Mernes y así dijo que si están peleadísimas. Pero, ¿de dónde viene su enemistas y el "lore" entre ellas? La tensión no nació ayer. Desde hace tiempo los guiños incómodos, las ausencias estratégicas y los silencios elocuentes venían diciendo más que cualquier comunicado. Incluso Martín Cirio aseguró que una fuente cercana le confirmó que "no se podían ni ver", aunque nadie podía contar el verdadero motivo.

Se terminó lo que se daba: María Becerra dejó de seguir a Emilia Mernes

Pero antes de todo odio, hubo una amistad que parecía ser inseparable. En diciembre de 2021, la entrerriana y la oriunda de Quilmes sorprendían a sus fans con un trend de TikTok a pura risa y baile. Se comentaban posteos, se elogiaban públicamente y hasta colaboraban juntas. "La nena de Argentina rompiendo", escribió la de Nogoyá sobre su colega. Videos abrazadas, complicidad en cámara y fandom celebrando la nueva dupla dorada del pop.

Pero el cuento de hadas duró lo que duran las stories: 24 horas... extendidas un par de años. En noviembre de 2023, todo se vino abajo cuando la intérprete de "MP3" protagonizó una campaña junto a la China Suárez, la actriz señalada como tercera en discordia en la historia entre la María y Rusherking. "Sangre japoneasa" no sólo quedó en el medio, y es que tiempo después inició un romance con el santiagueño. Y ahí empezó el verdadero cortocircuito.

Desde entonces, distancia total. Nada de fotos juntas, ni likes, ni comentarios cómplices. El silencio era más ruidoso que cualquier declaración. Hasta que en febrero de 2024 "La Nena de Argentina" lanzó "Primer aviso" y una frase encendió todas las alarmas: "Decime qué se siente que me manden a bajar de todos los festivales pero me llamen igual". En redes interpretaron que el dardo tenía destinataria directa. En X circuló fuerte el rumor de que Emilia no querría compartir protagonismo con otra figura femenina de peso.

El escándalo creció cuando Becerra agotó dos estadios en el Monumental de River Plate y decidió no invitar a ningún colega al escenario. Sí hubo artistas en las tribunas, pero ni rastro de Los del Espacio —el grupo que integran, entre otros, Rusherking, Duki, Lit Killah y Thiago PZK— ni felicitaciones públicas para quien supuestamente era amiga.

Emilia Mernes en una campaña con Rusherking y la China Suárez

Meses después, la ex Rombai llenó el Movistar Arena y ahí sí estuvieron todos los del grupo cantando el hit conjunto. Como si fuera poco, en un video de Thiago PZK se filtró un chat donde María no figura y se lee un mensaje de la entrerriana diciendo: "Che, un poco de compasión, hay una chica en el grupo", dando a entender que es la única mujer. El detalle no pasó desapercibido.

"Cuando te peleás con uno, te peleás con todo el grupo", deslizó Martín Cirio, sugiriendo que Becerra habría quedado afuera de ese círculo artístico que hoy parece tener membresía exclusiva. Mientras tanto, la popstar de "No_Se_Ve.mp3" siguió colaborando con los mismos nombres, consolidando su lugar dentro del clan.

Con los años, Emilia Mernes y María Becerra terminaron odiándose

El conflicto incluso habría escalado puertas adentro. El papá de Mernes compartió publicaciones críticas hacia quien supo ser amiga de su hija, echando más leña al fuego. Y como si faltara un capítulo, trascendió que la estrella de MP3 habría robado bailarines y parte del equipo técnico que antes trabajaba con Tini Stoessel. Así, la "Triple T" y "La Nena de Argentina" se unieron en contra de Emilia.

Hoy, el simple unfollow terminó de confirmar lo que era un secreto a voces: la amistad entre Emilia Mernes y María Becerra quedó en el archivo y la rivalidad ya no se disimula. En el pop argentino, donde todo es colaboración hasta que deja de serlo, las sonrisas pueden durar un hit... pero los egos, al parecer, duran bastante más.