Beto Casella y los comentarios homofóbicos contra un bailarín del Teatro Colón: "Programa de mierd..."

Beto Casella fue cruzado con dureza por los comentarios homofóbicos que se dieron en su programa Nadie nos para de Rock and Pop, cuando pasaron una historia del bailarín del Teatro Colón Valentín Fresno y le sumaron insultos del fallecido Dr. Tangalanga para burlarse de él. Ángel de Brito se puso en primera fila, pero fue el trabajador de la cultura en cuestión quien rechazó con más altura los ataques en su contra.

En el recorte se ve al columnista Joe Fernández decir la frase "puto relajado", cuando Casella comienza a presentar al "bailarín del Teatro Colón" que "cuenta su rutina sacrificada". Enseguida comienza el tape original que subió el joven, en el cual repasa su rutina diaria. Pero en un momento es interrumpida por la voz del histórico humorista de bromas telefónicas: "Está muy bien. Tenés mucha facilidad de palabra. Pero insisto, si no sos puto es de haragán".

No pasaron muchas horas del editado que pusieron al aire en la FM que se viralizó enseguida. Una de las primeras en pegarle al conductor por lo que había sucedido fue una cuenta fan de Yanina Latorre. "Qué espanto cómo insultaron a un bailarín del Teatro Colón solo por ser gay en el programa de Beto Casella Nadie nos para", recriminó. Cabe remarcar que las peleas entre la panelista y Beto son comunes, y siempre estuvo en el medio el planteo que él le hizo a ella en la mesa de Mirtha Legrand. Por este motivo, no es de extrañar que cuentas inspiradas en la ex angelita recriminen públicamente al ex Bendita.

El amigo de Latorre y conductor del programa de América TV LAM, Ángel de Brito, también cuestionó los dichos en el espacio radial de Casella. "¿Por qué a alguien le molesta la orientación sexual de otro si no afecta su propia vida? Muchas veces la respuesta habla más de inseguridades propias que del otro. Vivan como quieran a pesar de los que no lo entienden", soltó.

Ángel de Brito cruzó la homofobia en el programa de Beto Casella.

Desde un costado más duro, la influencer conocida como Sol Despeinada también cuestionó, con cifras, lo sucedido: "Media docena de testículos para hacer este programa de mierda. Los datos de crímenes de odio hacia las personas LGBT son alarmantes y es gracias a estos 20 metros de escroto que evidentemente no saben hacer otra cosa que habitar el acomodo, no se entiende de qué va este programa. Ojalá, de todo corazón, les vuelva 10 veces el hostigamiento que destilan", pidió.

Sin embargo la respuesta más firme y contundente la dio el propio Fresno, quien compartió lo que había pasado y dejó algunas reflexiones muy serias. "Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios; estoy sin palabras. Es una lástima que medios de comunicación con tanta influencia difundan y avalen comentarios homofóbicos. Con tantas cosas lindas que se pueden comentar sobre el ballet, se centren en la sexualidad de un artista", reprochó.

Sol Despeinada y su dura reflexión tras los dichos homofóbicos en el programa de Beto Casella.

"Este comentario a mí no me lastima ni me perjudica. A los que perjudica son a los futuros niños que quieran hacer ballet y sus familias o ellos mismos no los dejen porque piensen que el ballet 'es de putos'. No normalicemos este tipo de lenguaje y bromas", señaló el bailarín hacia el final del posteo.