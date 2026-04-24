Mendoza: tras semanas de agonía falleció Mateo, el bebé golpeado por su padrastro

No tuvo un final feliz la trágica historia de Mateo, quien falleció este viernes tras agonizar durantes semanas, El bebé de un año y nueve meses de Mendoza, que estaba internado desde el 10 de abril en el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti producto de fuertes lesiones que le hizo, según la Justicia, su padrastro Cristian Gonzalo Fragapane, no pudo salir del cuadro neurológico con el que ingresó.

Tras el fallecimiento, la causa que investiga al padrastro cambió su carátula a homicidio simple calificado por alevosía en grado de tentativa -que prevé una pena de reclusión perpetua-, luego de que haya sido imputado en las últimas horas por la Justicia local, tras confirmar a través de pericias que las lesiones que presentaba el menor eran compatibles con agresiones. La decisión fue de la fiscal Florencia Díaz Peralta y se espera que lo próximo sea un juicio por jurados.

El Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti de Mendoza.

De acuerdo a los testimonios médicos que atendieron al niño de menos de dos años, las lesiones que presentaba eran compatibles con el "síndrome de zamarreo", como se conoce a los golpes y heridas productos de fuertes sacudidas en un cerebro que todavía no tiene el desarrollo suficiente, y que además poseé una musculatura cervical débil, que no resiste los choques que se producen contra las paredes internas del cráneo.

En ese sentido, el último parte médico que se emitió antes del fallecimiento, el equipo hospitalario determinó que no había chances de que las lesiones actuales correspondan a ningún tipo de patologías previas, mientras que además comprobaron una fractura de varios meses de antigüedad, que llevó a la fiscalía correspondiente a considerar que Mateo vivía una realidad de violencia sistemática.

Las lesiones que presentaba el menor eran compatibles con agresiones

Mientras la causa avanzó contra Fragapane también se supo que el niño que vivía con él y su madre, ya había sido ingresado previamente al hospital en otras oportunidades, también por lesiones de características similares. En ese contexto, la fiscalía también agravó la situación del acusado al refrendar que no tenía chances de defenderse de los ataques en su contra.

El niño ingresó el pasado 10 de abril a la guardia de urgencia de dicho hospital donde allí los médicos constataron que presentaba traumatismos, compromiso neurológico y signos compatibles con agresiones reiteradas, por lo que de manera inmediata dieron aviso a las autoridades, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas (NA).