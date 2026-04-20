Misterio y tragedia: encuentran muerto al profesor brasileño desaparecido en plena Avenida de Mayo

La desaparición de Danilo Neves Pereira, un profesor brasileño de 35 años, llegó a un trágico final. Tras horas de intensa búsqueda, se confirmó que el docente murió en el Hospital Ramos Mejía, donde había ingresado como paciente no identificado el mismo día de su desaparición, el pasado 14 de abril. Según las primeras pericias, su muerte estaría vinculada al consumo de sustancias, aunque las circunstancias exactas aún se investigan.

El caso está bajo la jurisdicción de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17, que trabaja en conjunto con la Policía de la Ciudad. La prioridad ahora es esclarecer qué ocurrió en las horas previas al fallecimiento del profesor y determinar si hay terceros involucrados.

Danilo Neves Pereira, de 35 años

La última pista sobre el paradero de Neves Pereira fue un mensaje enviado a un amigo alrededor de las 4 de la mañana del día en que desapareció. En él, compartió su ubicación: un departamento sobre la avenida de Mayo , donde había acordado reunirse con un chico que conoció a través de una aplicación de citas. Ese mensaje es el último contacto que mantuvo antes de desaparecer.

Horas después, ingresó descompensado al hospital, donde permaneció internado hasta su fallecimiento 24 horas más tarde. Cabe destacar que la falta de identificación inicial complicó el proceso para dar con él, mientras sus allegados lo buscaban desesperadamente.

Danilo Neves Pereira, de 35 años

Danilo Neves Pereira era un académico reconocido con una trayectoria impecable. Se desempeñó como profesor en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás, en Brasil, durante más de una década y también participó en programas internacionales como Fulbright en Estados Unidos. En 2025, se trasladó a Buenos Aires para continuar con su formación académica y avanzar en un doctorado en lingüística aplicada.

Aunque la aparición del cuerpo puso fin a la etapa de búsqueda, ahora se enfrenta la tarea de reconstruir los últimos momentos del profesor. Los investigadores intentan determinar si hubo negligencia o si alguien podría haber estado involucrado en su muerte, aunque la hipótesis del consumo de sustancias abre interrogantes sobre el contexto de la cita que tuvo lugar esa madrugada.

Danilo Neves Pereira, de 35 años

Por el momento, la identidad del joven con quien se habría reunido no fue revelada, pero los peritos trabajan para rastrear todas las comunicaciones y testimonios relacionados con el caso. La fiscalía no descarta ninguna línea de investigación. Hasta ahora, la trágica muerte de Danilo Neves Pereira deja más de preguntas sin respuestas y un profundo pesar entre sus familiares y amigos.