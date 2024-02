"Nápoli me iba a vender a una red de trata de blancas": el asesor de Milei cada vez más complicado

Luego de que Justicia intimara al referente de La Libertad Avanza (LLA), Juan Ignacio Nápoli, a evitar todo contacto con su ex amante, Laura Vázquez, mientras intentaban verificar si la versión que había dado la mujer, quien lo denunció por amenazas y hostigamiento con armas de fuego, era cierta, el Ministerio Público Fiscal imputó a Nápoli por "amenazas" y dio lugar a la investigación de la denuncia de la abogada, quien había declarado que el titular del Banco de Valores intentó acercarse a ella el 23 de octubre del año pasado, golpeó la puerta de su departamento y al ver que no le abría, la insultó y amenazó con matarla y "desfigurarle la cara".

El contundente descargo de Laura Vázquez

A Nápoli se lo imputo en noviembre del 2023 y tan solo tres meses después, las autoridades levantaron el secreto de sumario que regía sobre la causa. Esto fue aprovechado por la víctima, quien a través de sus redes sociales no dudó en compartir todo lo relacionado a la causa, junto a los violentos chats que le enviaba Nápoli y algunas de las pruebas que lo complican. "Es momento de saber la verdad y que todos sepan lo siguiente: María Laura Adelina Cristizian (la esposa del referente de LLA) y Juan Ignacio Nápoli están imputados por amenazas hacia mi persona y violencia de género", escribió Vázquez en un primer posteo en su cuenta de Instagram.

Juan Nápoli

Resulta que el 23 de octubre de 2023 a las 20:20 horas aproximadamente, Nápoli se presentó en el domicilio de Vázquez, ubicado en la calle Juana Manso, piso décimo, departamento A1, golpeó la puerta del departamento e intentó abrirla con su llave. "Hija de put... te voy a matar, te quiero hacer mierda, te voy a desfigurar, abrime", fueron las supuestas palabras que el ex asesor económico de Javier Milei pronunció a los gritos.

Todo eso mientras pretendía "ingresar con una llave de esa puerta, lo que no pudo conseguir dado que ésta se encontraba trabada desde el interior por medio de un pestillo", reza el documento al que tuvo acceso BigBang. Al ver que no podía entrar a la casa de su amante, tan solo 12 minutos después, es decir, a las 20.32, Nápoli la llamó y le envió violentos mensajes de audio. "Escúchame pedazo de hija de put... -le dijo a Vázquez-, le llegan a mandar una vez más a Laura y te voy a ir a buscar", amenazó.

Y siguió: "Entendiste lo que te dije, estoy con ella y le están mandando, te vamos a ir a buscar entendés, te quiere desfigurar, entendiste...entendiste forra de mierda, pará a ese forro que le vendiste o lo agarraste entendés". En otro audio, el presidente de Banco de Valores le aclara a la abogada: "No entendés nada, mejor que empieces a entender, yo no tengo ningún problema, así que mejor que me digas de quien ese ese número, porque sino lo voy a encontrar yo y va a ser peor".

El 23 de octubre, Nápoli insultó y amenazó a su amante con matarla y "desfigurarle la cara".

Finalmente en un último audio que Nápoli le envió a Vázquez y que ya está en poder de la Justicia, el banquero cierra: " "El problema, si claro que sos vos, porque yo le conté todo y sabe todo entendés. Entonces el problema sos vos, que la están volviendo loca con mensajes. Ese es el problema y me lo vas a pagar al problema. Atendé cagona el teléfono. Si si te voy a meter a vos, te voy a meter a vos, por hija de put..., por joderla a ella, jodeme a mí, no la jodas a ella, entendés hija de puta, jodeme a mi...".

En las escuchas, el asesor de Milei le advierte a su amante que si no borra todo el material que había subido a su cuenta de Instagram "la va a pasar mal enserio". "La conch... de tu madre, borrá todo lo que tenés en Instagram forra de mierda, escuchaste, borrá tus redes de mierda hija de puta, no jodás conmigo ya te lo dije, borra todas las fotos mías, y si seguís mandando la vas a pasar mal enserio. Ya sabe todo, no le mandés más, pero me las vas a pagar, quédate tranquila", le advierte.

La "Laura" que menciona en sus audios Nápoili y señala que "ya sabe todo" no es otra que su esposa, María Laura Adelina Cristizian, quien también le envió audios a la amante de su marido. "La vamos a ir a buscar, le voy a desfigurar la cara esa de grasa que tiene, grasa te voy a hacer mierda, ni se te ocurra mandarme más nada, gato de cuarta. Decile, ahora te voy a desfigurar, no vas a poder laburar más hija de puta, con esa cara de groncha", le envió la mujer a la letrada.

La Justicia levantó el secreto de sumario en la causa

A través de sus redes sociales, Vázquez remarcó que a Nápoli se lo imputó además por un delito de instancia privada y "otros delitos federales existentes". "Por ello, ambos siendo investigados, como lavado de dinero provenientes de vínculo con el narcotráfico y trata de personas. En octubre insistió en que yo me subiera a un avión para ir a Madrid y Marruecos, aludiendo que me iba a dejar ahí y luego ´volviéndome a buscar´. Reuní pruebas que me hicieron ver que no podía ir", disparó la abogada.

Y siguió: "Me iba a vender a una red de trata de blancas. Sí, me salvé. Luego, me salvé más tarde de no ir a Brasil (país que más femicidios tiene) a raíz de que el quería evitar que yo lo denunciara y así silenciarme. Fallo, no fui y por la exposición que él me dio tratando de descalificarme, llegué a los medios. Por eso no me mataron", remarcó en su posteo hecho en sus redes sociales. Y denunció: "Si, son capaces de mandar a hacerlo porque se creen impunes".

Respecto a la esposa de Nápoli, la abogada señaló que "coautora". "Tras mi denuncia por violencia de género y amenazas, ambos empezaron a ser investigados por la justicia federal por delitos más graves y aberrantes que mencioné anteriormente y lamentablemente contaminan nuestra sociedad. Van a tener que confiscarles el lote de Barrio Parque, la casa de Martindale y el piso 30 de Puerto Madero. No me dan las cuentas y al juez tampoco", sentenció.

Algunos de los mensajes que le mandaba Nápoli a Vázquezz

Junto a la publicación, Vázquez compartió fotos de los imputados junto a la innumerable cantidad de mensajes y llamadas que recibía de parte de Nápoli. Las mimas hacen referencia al detonante de las extorsiones, ocurrido el pasado 22 de octubre en el búnker de La Libertad Avanza. "Ese día, a las 23 horas, recibí un mensaje de Nápoli en mi teléfono celular diciéndome que la mujer se había enterado de mí y me pidió que cierre las redes, las historias, todo...", había contado.

A su vez, la joven remarcó que el banquero "no quería que la mujer vea nada de todo eso". Como si esto fuera poco, Vázquez puso a la disposición de la fiscalía todos los mensajes que fueron enviados por Nápoli y su esposa, donde la trataban de prostituta y otro tipo de amenazas. Se trata de una prueba clave para poder averiguar la veracidad de la denuncia, en la cual el dirigente de La Libertad Avanza está ahora imputado.

Por otra parte, Nápoli, le envió una nota al directorio del Banco de Valores donde remarcó: "Soy inocente". "Cabe resaltar que soy inocente y no he cometido ilícito alguno. La denuncia que se efectuara contra mi persona y que tomara estado público pertenece exclusivamente a mi ámbito privado y al de mi familia", reza el escrito que fue presentada por la empresa ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo encargado de regular y supervisar el mercado local de capitales.