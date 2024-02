Certificados truchos y un supuesto "falso" embarazo: la oscura trama detrás de la desaparición de Yésica

Yésica Natalia Cuevas, de 42 años, desapareció el 29 de enero y desde entonces, es intensamente buscada por las autoridades. La mujer se desvaneció sin dejar rastro alguno poco antes de que tuviera que asistir al hospital para que se le practicara la cesárea que tenía programada por su embarazo de trillizos. Al principio, se dio a conocer que la mujer había sido vista por última vez por su madre, a quien le dijo que iba a pasar por la farmacia antes de ser internada para dar a luz.

Estaba embarazada de trillizos

Desde entonces, más nada se supo de Yésica, que había salido de la casa de su madre en 128 y 12 de Berazategui poco antes de que tuviera que asistir al hospital Evita Pueblo para someterse a una cesárea programada a las 17.30. De hecho, desde el nosocomio negaron haber tenido alguna paciente con ese nombre, descartaron que la mujer tuviera que someterse a una cesárea ese día en el establecimiento y un médico terminó confirmando que el embarazo aparentemente era "trucho".

Al momento de su desaparición, Cuevas vestía pantalón largo color negro tipo Oxford y remera blanca lisa. La mujer tiene el pelo largo lacio castaño, es de tez morena clara, de contextura robusta, mide 1.60 metros y tiene ojos color castaño. La causa fue caratulada como "averiguación de paradero" e intervino la Unidad Fiscal N° 2 de Berazategui. Primero, el caso quedó en manos del fiscal Cristian Granados y luego pasó a Daniel Ichazo a medida que la investigación fue avanzando.

Margarita, mamá de la mujer, contó que a las 14:30 de aquel lunes iba a pasar "su compañero para llevarla el Evita Pueblo para dar a luz". "Yo recorrí el hospital y las salitas de Berazategui, que acá hay muchas, pero nada", le explicó a Infobae. Su pareja, Javier Balmaceda, denunció que la fue a buscar a la casa de su suegra cerca de las 9:30 de la mañana del lunes para asistir al Hospital Evita Pueblo, pero no la encontró. También aclaró que tampoco la hallaron en la farmacia ni en centros de salud cercanos.

Por su parte, Ana, una conocida desde que sus hijas eran compañeras de colegio, también reveló que Yésica es "muy amable, sociable y muy buena persona". Con esta información, los investigadores primero analizaron las cámaras de seguridad de la zona. En primer lugar intentaron reconstruir los minutos previos a su desaparición y confirmaron la salida de una persona con apariencia y vestimenta similar a la de Yésica Cuevas, que va desde de la casa de su madre en dirección a la farmacia.

Luego, registraron los movimientos en la tarjeta SUBE de la víctima y descubrieron que hubo movimientos en las últimas horas. Según se precisó, en el marco del protocolo de búsqueda, los investigadores comprobaron que la tarjeta de la mujer de 42 años tuvo movimientos posteriores al momento de su desaparición. Sin embargo, en la historia clínica del Hospital de Berazategui, en manos del fiscal Granados, no figura ningún control previo de embarazo y tampoco un diagnóstico de esa naturaleza.

Un obstetra que atendió a la mujer el año pasado en dos oportunidades declaró que "nunca" pudo comprobar que ella estuviera embarazada. De acuerdo con Infobae, un médico también se presentó ante la Justicia y declaró que ella no estaba gestando y que le pidió un certificado trucho. "En julio pasado, la mujer fue a ver a un médico y lo quiso negociar para que le dé un certificado de que estaba embarazada cuando no lo estaba", advirtieron fuentes del caso.

La mujer le había dicho a su mamá que iba a pasar por la farmacia

La justicia no sospecha de Balmaceda, pareja de Yésica, quien de acuerdo a su entorno se encuentra "devastado" y no comprende por qué la mentira. "Con mi familia y mis hijas estamos muy mal. Desde el lunes que estoy en su búsqueda. La verdad, no sé qué pasó, quedamos todos asombrados acá en la familia esperando una buena noticia porque llegó el día y... ella me había prometido dos varones y una nena", recalcó sobre su desaparición en diálogo con A24.

Sobre las irregularidades sobre el embarazo de Yésica, Balmaceda sostuvo que "ella era anchita, tenía panza". "Yo siempre le creí. A veces, viste que la gente habla y nos decían que la panza era chica, pero bueno, no todos somos iguales", dijo y aclaró que la acompañó siempre a hacerse los estudios médicos: "Al de Berazategui la acompañé dos veces, uno entré con ella y en el otro la esperé afuera. En el primero (de los turnos), entramos, hablamos que se tenía que hacer un estudio y la revisó el médico".

En ese sentido, aclaró que en una segunda ocasión "entró ella sola". "Cuando la acompañé al Evita Pueblo (...) siempre se atendía por guardia. Primero me dijo que eran mellizos, una nena y un varón. Yo estaba con mis sobrinos, abrazándonos con mi hermana...Llego a casa, la abrazo, ella se pone a llorar y yo también. Fue hermoso", relató sobre aquella feliz noticia. Cabe destacar que existe una denuncia de violencia de género del año pasado contra Balmaceda que fue archivada por falta de pruebas.

Yésica fue vista por última vez el 29 de enero

Sobre esto último, remarcó: "Cuando ella me denuncia, yo al otro día la cito, nos vemos en una plaza y ella llorando mi dijo que había un bebé más, que eran trillizos. Yo la abracé y lloramos".