Nancy Pazos tras el choque en General Paz que complicó el martes y negó haber tomado alcohol: "Venía del gimnasio"

Nancy Pazos negó haber impedido que le realicen un control de alcoholemia, luego del accidente que protagonizó con su vehículo y un motociclista durante el mediodía de este martes, en la avenida General Paz a la altura de la calle Zapiola. Además, la conductora aseguró que se quedó en todo momento con la víctima del choque, quien se encuentra fuera de peligro y en contacto con ella. Los antecedentes que la acorralaron.

"Todo mentira", confesó Pazos ante Teleshow, ante la consulta acerca de las versiones que afirmaban que se había negado a soplar la pipeta para ver si había tomado alcohol. En ese sentido, advirtió que fue "la primera que atendió al motoquero" y aclaró que, las fuerzas de seguridad involucradas en el operativo "jamás" le preguntaron por ese test en particular.

Así quedó el vehículo de Nancy Pazos tras el accidente que sufrió con un motociclista sobre la avenida General Paz.

Los rumores de que estaba alcoholizada se dieron en el marco del horario en el cual sucedió el choque: 12:36. Según las especulaciones, Pazos había bebido en un almuerzo. Aunque la conductora de C5N y Radio 10 reveló que no venía de comer sino "del gimnasio" y que se encontraba camino a uno de sus trabajos.

"Me quedé 25 minutos con una chica y dos motoqueros más. Cualquiera de ellos puede decir la verdad. Tengo el celu del señor. Y estoy chateando con él", confirmó la periodista sobre la situación del accidentado. "Solo se rompió el espejo del auto, por suerte no fue nada", aclaró en relación a los daños materiales que sufrió en su vehículo Toyota Corolla Cross.

Nancy Pazos cuenta con una excesiva cantidad de multas por exceso de velocidad.

Las versiones espurias circularon también porque, cuando llegaron las cámaras, Pazos pasó a meterse dentro de su vehículo para evitar la exposición. Lo cierto es que, según el testimonio que brindó ante Infobae, recién ingresó a su auto "después de una hora", y lo hizo porque "la misma policía" le dijo que "esperara adentro hasta que llegara el perito".

El motociclista quedó internado en observación en el Hospital Pirovano a partir de los politraumatismos que sufrió. Luego de que la Unidad de Flagrancia Norte labrara el parte por lesiones, se viralizó la situación de Pazos a la hora de su registro de conducir. La conductora tiene 19 multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires y 195 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), entre las que suma 48 millones de pesos.