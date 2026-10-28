Devaluado: en cuestión de minutos, Flávio Bolsonaro pasó de ser "presidente electo de Brasil" a "líder"

Flávio Bolsonaro rompió el silencio tras varias horas de permanecer prófugo, luego de abandonar Brasil tras la derrota electoral frente a Lula da Silva. Lo hizo con un extenso comunicado que publicó, borró y volvió a difundir con una modificación que no pasó inadvertida: en la primera versión se autoproclamaba "verdadero presidente electo de Brasil", mientras que en la segunda rebajó el tono y se presentó como "líder de Brasil" con solo 22 minutos de diferencia.

"Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente de Brasil", se puede leer en el primer posteo del excandidato ultraderechista, escrito a las 17.19 horas.

En cambio, en la segunda y última publicación de las 17.41, posteó: "Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como líder de Brasil".

La versión original la difundió primero Paulo Figueiredo, comentarista bolsonarista radicado en Estados Unidos, y después el propio Flávio. Abría así: "Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil". La frase llegó a los titulares en Brasil y América Latina. Flávio la borró y subió otra sin explicar el cambio.

En la nueva versión, la apertura dice "como el líder de Brasil". Además, en la carta un párrafo dirigido a sus "60 millones de votantes", la frase "yo soy el presidente electo" quedó como "yo soy el líder". También cambió el escudo del encabezado. La primera versión llevaba el de "Estados Unidos do Brazil", nombre oficial del país hasta 1967. Parece mentira (o no tanto): el excandidato presidencial hasta hace apenas 48 horas no conoce el escudo de su país.

El resto de la carta quedó sin cambios. Flávio sigue denunciando un fraude electoral, acusa al Supremo Tribunal Federal (STF) de perseguirlo, pide anular la fórmula Lula-Alckmin y agradece a Donald Trump por acogerlo y al presidente argentino, Javier Milei, por su "coraje".

Primera versión: "Presidente electo"

El 25 de octubre Lula obtuvo 64.256.232 votos (51,79% de los válidos) y Flávio 59.826.041 (48,21%), según el Tribunal Superior Electoral (TSE). En la primera vuelta del 4 de octubre el orden había sido el inverso: 47,03% para Flávio y 45,16% para Lula.

La carta no nombra al juez que, según Flávio, actuó contra él "siete minutos después de este repugnante fraude electoral". La orden lleva la firma de Alexandre de Moraes, el juez del STF a cargo de una investigación por presunto lavado de dinero con casas de apuestas que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz.

Moraes ordenó retener sus pasaportes, incluido el diplomático, y le prohibió salir del país. La Policía Federal lo notificó el lunes 26 y le dio 24 horas para entregarlos. Según Flávio, el juez se basó en una declaración de su hermano Eduardo, que el 23 de octubre sostuvo que debía irse del país si perdía.

No los entregó. El martes 27, a las 22.50, cruzó con su familia el puente entre Foz do Iguaçu y Puerto Iguazú, según la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.

Desde Puerto Iguazú despegó un avión privado con destino a Guayaquil. Evitó el espacio aéreo brasileño y aterrizó en Miami el miércoles a las 10.25, hora de Brasilia. El gobierno estadounidense confirmó la emisión de visados para la familia y no anunció ningún asilo.