Big Bang! News
Más
Policiales
Horror en Floresta

Un policía mató de un disparo a Manchitas, la perra que vivía en la comisaría

El efectivo dijo que el animal intentó morderlo. Fue apartado de sus funciones, interviene la Justicia y los vecinos marcharon para pedir justicia.

27 Octubre de 2026 13:54
Manchitas
Manchitas

Dormía en la comisaría, comía lo que le daban los policías y tenía hasta paseador. Manchitas era la perra de todos en la Comisaría Vecinal 10 A, en Floresta. Hasta que uno de los efectivos que la cuidaban sacó su arma y la mató de un disparo. Murió en el acto.

Según fuentes oficiales, el oficial de la Policía de la Ciudad justificó el disparo diciendo que la perra intentó morderlo. Esa versión choca con lo que cuentan quienes la conocían y con la forma en que, según la información del caso, se produjo el disparo: a quemarropa. La Fiscalía intervino para investigar lo ocurrido y también tomó participación Asuntos Internos. Mientras avanza el expediente, el agente fue apartado de sus funciones.

Manchitas apareció a principios de septiembre entre los autos, en la esquina de Lacarra y Eva Perón, en Parque Avellaneda. Los vecinos difundieron publicaciones para conseguirle un hogar de tránsito, pero nadie se ofreció. Entonces la llevaron a la comisaría, donde encontró techo, comida y cariño.

Manchitas
Manchitas

La noticia generó una ola de indignación. Los vecinos convocaron a una manifestación frente a la comisaría para exigir explicaciones y que el responsable rinda cuentas. El mensaje de Myriam resume ese dolor: "No podemos olvidar a Manchita. Tiene que haber justicia. Este hombre debe pagar por su accionar. Perdón, Manchita, no merecías este final".

Tucumán: un fisicoculturista y su padre, golpearon brutalmente a una pareja gay
Lee también

Violencia por odio Tucumán: un fisicoculturista y su padre, golpearon brutalmente a una pareja gay

En la Argentina, la*Ley 14.34 sanciona el maltrato y los actos de crueldad contra los animales con penas de prisión de 15 días a un año. La Justicia deberá determinar ahora si el disparo del policía encuadra en esa norma o si su versión de la defensa se sostiene. Mientras tanto, en Floresta los vecinos siguen pidiendo justicia por Manchitas.

Condenaron al exnovio de Karla Robles, la joven que se mató durante una transmisión en vivo de Tik Tok
Lee también

Brujería y amenazas Condenaron al exnovio de Karla Robles, la joven que se mató durante una transmisión en vivo de Tik Tok

Floresta Manchitas Policía de la Ciudad

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10