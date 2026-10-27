Un policía mató de un disparo a Manchitas, la perra que vivía en la comisaría

Dormía en la comisaría, comía lo que le daban los policías y tenía hasta paseador. Manchitas era la perra de todos en la Comisaría Vecinal 10 A, en Floresta. Hasta que uno de los efectivos que la cuidaban sacó su arma y la mató de un disparo. Murió en el acto.

Según fuentes oficiales, el oficial de la Policía de la Ciudad justificó el disparo diciendo que la perra intentó morderlo. Esa versión choca con lo que cuentan quienes la conocían y con la forma en que, según la información del caso, se produjo el disparo: a quemarropa. La Fiscalía intervino para investigar lo ocurrido y también tomó participación Asuntos Internos. Mientras avanza el expediente, el agente fue apartado de sus funciones .

Manchitas apareció a principios de septiembre entre los autos, en la esquina de Lacarra y Eva Perón, en Parque Avellaneda. Los vecinos difundieron publicaciones para conseguirle un hogar de tránsito, pero nadie se ofreció. Entonces la llevaron a la comisaría, donde encontró techo, comida y cariño.

Manchitas

La noticia generó una ola de indignación. Los vecinos convocaron a una manifestación frente a la comisaría para exigir explicaciones y que el responsable rinda cuentas. El mensaje de Myriam resume ese dolor: "No podemos olvidar a Manchita. Tiene que haber justicia. Este hombre debe pagar por su accionar. Perdón, Manchita, no merecías este final".

En la Argentina, la*Ley 14.34 sanciona el maltrato y los actos de crueldad contra los animales con penas de prisión de 15 días a un año. La Justicia deberá determinar ahora si el disparo del policía encuadra en esa norma o si su versión de la defensa se sostiene. Mientras tanto, en Floresta los vecinos siguen pidiendo justicia por Manchitas.