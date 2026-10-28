Murió la mamá de Lionel Scaloni a los 74 años: el doloroso adiós y la decisión que tomó su familia

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, atraviesa uno de los momentos más difíciles tras la muerte de su madre, Eulalia Marzetti, quien falleció este martes a los 74 años en la localidad santafesina de Pujato, como consecuencia de complicaciones vinculadas a un delicado cuadro de salud que arrastraba desde hacía varios años.

La triste noticia fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que publicó un comunicado en sus redes sociales para acompañar al director técnico y a sus seres queridos en este doloroso momento.

Falleció la madre de Lionel Scaloni

"La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!", expresaron desde la entidad.

Por su parte, el "Chiqui" Tapia también le dedicó unas palabras al entrenador a través de sus redes sociales, donde dejó en evidencia el estrecho vínculo que mantienen: "Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti", escribió el presidente de la AFA.

Según informaron fuentes cercanas a la familia a Radio 2 de Rosario, la despedida de Eulalia se realizará mediante un velatorio íntimo, por decisión de sus familiares, quienes optaron por atravesar el duelo en la privacidad de su círculo más cercano.

Comunicado de la AFA

Marzetti vivió toda su vida en Pujato, una pequeña localidad ubicada a aproximadamente 40 kilómetros de Rosario, donde construyó su familia junto a su esposo, Ángel Scaloni. Allí nacieron y crecieron sus tres hijos: Mauro, Lionel y Corina.

Más allá de su rol como madre, Eulalia fue una figura conocida y querida por los vecinos de la comunidad, ya que durante varios años se desempeñó como jueza de paz en el juzgado local, una tarea que le permitió mantener un contacto permanente con los habitantes del pueblo.

En medio del dolor, su hija Corina también tomó una decisión respecto de su emprendimiento gastronómico. Desde la cuenta de Instagram de Scala Bakery, la panadería de la que es propietaria, anunciaron que los locales no abrirían sus puertas durante la jornada posterior al fallecimiento: "Hoy, miércoles 28, nuestros locales permaneceran cerrados por motivos personales", informaron mediante un breve comunicado.

La hermana de Scaloni decidió cerrar su panadería por el fallecimiento de su madre

Los problemas de salud de Eulalia Marzetti se habían agravado a mediados de 2021, cuando sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que obligó a su internación y a atravesar un prolongado proceso de rehabilitación.

El episodio ocurrió apenas unos días antes del inicio de la Copa América 2021 en Brasil, una competencia que marcaría un antes y un después para la Selección Argentina, que logró consagrarse campeona luego de 28 años sin conquistar un título oficial con el seleccionado mayor.

Sin embargo, detrás de aquella histórica consagración, Scaloni atravesaba una profunda preocupación por la salud de su madre. A pesar de la exigencia deportiva y de la responsabilidad de conducir al equipo, el entrenador nunca dejó de tener presente la situación familiar.

Por eso, luego de la victoria frente a Brasil en el estadio Maracaná, el director técnico aprovechó la conferencia de prensa para dedicarle públicamente el título a Eulalia, en uno de los momentos más emotivos de aquella celebración: "Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando", expresó Scaloni ante los periodistas, dejando en claro la difícil situación personal que había atravesado durante el torneo.

Scaloni junto a su familia

Como si aquella preocupación no hubiera sido suficiente, semanas después su padre, Ángel Scaloni, también sufrió un problema de salud similar, por el que debió recibir atención médica y continuar con tratamientos especializados.

Cinco años después de aquella consagración que quedó grabada en la historia del fútbol argentino, Scaloni enfrenta la pérdida de su madre, a quien había tenido especialmente presente durante uno de los momentos más importantes de su carrera como entrenador.