Quién es Nicolás, el argentino que transportaba una carga de 500 mil euros en Italia y desapareció hace 20 días

El misterio envuelve el caso de la desaparición del argentino de 48 años Nicolás Matías del Río, quien no aparece desde hace casi 20 días cuando transportaba una carga de 500 mil euros en carteras de lujo para la empresa para la que trabaja. Su camión apareció incendiado y las cajas del botín vacías a 400 metros de allí. Tiene a su pareja y su hijo de 9 en Siena, y dos hijas más en Buenos Aires.

Según la Policía que investiga el caso, en donde hallaron el vehículo incendiado no hay cámaras de seguridad para registrar ni tampoco pudieron seguir su celular. Esto lo contó ante TN Ezequiel del Río, hermano del desaparecido. "En ese lugar donde supuestamente lo cruzaron no hay cámaras ni pudieron rastrear su celular", reveló.

El camión con el que trabajaba Nicolás Matías del Río apareció incendiado hace 20 días y de él no se sabe nada.

La última llamada la tuvo a las 17:10 del 22 de mayo. Fue con su jefe, con quien hubo un extraño diálogo que denotó que algo raro sucedía con el transportista que desde hace un año vive con una parte de su familia, su pareja e hijo de nueve años, en Siena. "Estaba haciendo un reparto y fue a buscar esta mercadería. Al parecer, cuando salió del lugar lo cruzaron y hubo una llamada de por medio con el jefe medio rara", explicó Ezequiel.

"Un tal 'Goni' decía que lo conocía, que se le había roto la camioneta y que necesitaba llevar unas cajas a determinado lugar, pero el jefe de mi hermano le respondió que ese lugar había cerrado hace un año y medio", detalló el hermano. "Inmediatamente lo llamó al dueño de esa empresa y este le dijo: 'No, nosotros no estamos esperando nada'. Ahí es cuando el jefe de mi hermano lo vuelve a llamar y el celular dio apagado. Desde ese momento no se sabe más nada", completó el integrante de la familia de Lanús.

Nicolás Matías del Río tiene 48 años y desde hace un año vive en Siena con su mujer y su hijo.

Lo más insólito del caso es que las personas que Del Río tiene en su país natal, recién se enteraron de su desaparición tras cinco días. "Como la policía de allá no nos da respuestas, fuimos al consulado el 27 de mayo. Hablamos con el jefe de los carabineros. Le contamos lo que pasó, nos pidieron los datos y nos dijeron que se iban a comunicar con nosotros si se enteraban de algo. Ya pasaron 20 días y nadie se comunicó", denunció. "En Argentina, mi hermano tiene otras dos hijas", añadió.

Los familiares que viajaron a Europa sostienen que este tal 'Goñi' lo habría entregado a piratas del asfalto. Ahora temen por su vida y por una posible secuestro. "Hay un testigo que escuchó un disparo y fuertes ruidos, pero no se encontró evidencia de sangre ni cartuchos de balas en la zona", aseguró Ezequiel.

Así lo busca su cuñada al argentino camionero desaparecido en Italia.

Desde Buenos Aires comenzó una campaña en redes sociales para ubicarlo, la cual está encabezada por su cuñada Karen Barrea. "Él es Nicolás Matías del Río, es mi cuñado. Desapareció en Italia el 22/05 . Si tenés algún familiar, amigo que viva en Italia por favor de ayudarme a difundir para que lo sigan buscando", pidió en una publicación de Facebook. "Hay una familia entera que lo está esperando. Seguir la cuenta de IG @nicolasdr4. Con ayudar a difundir ayudan muchísimo. ¡Nico tiene que aparecer! Nico te esperamos . No hay kilómetros de distancia si estamos todos unidos difundiendo", concluyó.