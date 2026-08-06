Renunció el abogado de Victoria Cantero, la "Nahir Galarza de Chaco": volantazo en la causa

El caso por la muerte de Julián Álvarez Guardia tuvo un giro inesperado: el abogado penalista Marco Molero renunció a la defensa de Victoria Luz Cantero, imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo. La decisión, según explicó el propio letrado, estuvo relacionada con un vínculo personal que desconocía hasta poco antes de asumir la representación.

"Anoche presenté la renuncia porque minutos antes advertí que el muchacho que falleció, algo que por supuesto no sabía hasta ese momento, es sobrino directo de un señor llamado Ariel Guardia, que es amigo mío", explicó Molero en diálogo con el medio de comunicación chaqueño NORTE.

Julián Álvarez Guardia - Victoria Luz Cantero

El abogado contestó que su relación con Guardia comenzó tiempo atrás, cuando le realizó algunas consultas jurídicas, y que con el tiempo construyeron un vínculo personal. "Es mi amigo. Compartimos un café, charlas... Cuando él mismo me comentó el vínculo familiar, inmediatamente le dije: ' Mirá, claramente presento la renuncia '", relató.

Molero aclaró que no se trató de una decisión vinculada con la estrategia del expediente, sino con una cuestión ética y profesional: "Lo hice por una cuestión moral y además porque no quiero que de ninguna forma se entorpezca el derecho de defensa que le asiste a la señorita Cantero. Ella tiene que tener el más pulcro y absoluto derecho de defensa", afirmó.

Primera foto de Victoria Cantero ya en prisión

La imputada no quedó sin representación legal porque es Lucas Bosch quien continúa como codefensor y, tras la salida de Molero, quedó al frente de la defensa técnica; es por eso que ahora la familia analiza ahora la incorporación de otro abogado para completar el equipo.

Victoria Cantero está en el mismo penal que Marcela Acuña

Victoria Cantero se fue este jueves 6 de agosto de la sede de la Fiscalía, ubicada sobre avenida 9 de Julio, bajo un fuerte operativo de seguridad. Antes de ser trasladada, ratificó a Bosch como su abogado defensor.

⚖️ ENTRE CUSTODIA POLICIAL, ASÍ SE RETIRABA VICTORIA CANTERO TRAS SU PASO POR FISCALÍA | La joven, imputada por homicidio agravado por el vínculo por la muerte de Julián Álvarez Guardia, se presentó este jueves para brindar la clave de acceso del celular de la víctima y luego fue... pic.twitter.com/yloEV9bwXw — Diario Chaco (@DiarioCh) August 6, 2026

El operativo contó con la participación del cuerpo de operaciones especiales de la Policía del Chaco y personal femenino de Infantería. La chica fue llevada inicialmente a la Comisaría Undécima de Resistencia y luego trasladada a la Unidad Penitenciaria de Mujeres del barrio Don Santiago.

Ese es el mismo establecimiento donde permanece detenida Marcela Acuña, en el marco del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Cantero quedó alojada allí mientras continúa la investigación y se define el avance del proceso judicial.

Marcela Acuña, acusada en el caso de Cecilia Strzyzowski

La causa sumó al fiscal de Cámara Martín Bogado, quien se incorporó al equipo encabezado por la fiscal Ana González de Pacce ante la posibilidad de que el expediente llegue a un juicio por jurados.

Entre las medidas pendientes se encuentran: el análisis de las cámaras de seguridad, una inspección ocular en el barrio donde vivía Julián y la toma de nuevos testimonios. La Fiscalía también espera el informe definitivo de la autopsia, clave para precisar cuántas heridas presentaba el cuerpo: hasta el momento se sabe que presenta tres lesiones principales, aunque no se descarta que el dictamen forense confirme alguna más y en la misma línea, ya fue autorizada la orden para allanar la vivienda de Victoria Luz Cantero.