La industria textil argentina atraviesa una profunda crisis, marcada por la caída de la producción, el cierre de empresas y una fuerte pérdida de puestos de trabajo. Según un relevamiento de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), en el último año desaparecieron 15.468 empleos formales, un promedio de 42 puestos por día. En abril de 2026, el sector registraba 95.094 trabajadores formales, 1.241 menos que el mes anterior y 15.468 menos que en abril de 2025.

Las importaciones y la recesión: un coctel que atenta contra la industria textil argentina.

Desde diciembre de 2023, la pérdida acumulada supera los 25.600 puestos de trabajo. El deterioro también se refleja en la estructura empresarial. En abril había 3.626 compañías activas, 330 menos que un año antes, mientras que desde diciembre de 2023 cerraron 383 establecimientos. La producción mostró además una fuerte contracción. En mayo cayó 25,6% interanual, frente al retroceso del 2,5% registrado por el conjunto de la industria manufacturera.

Durante los primeros cinco meses del año, la baja acumulada llegó al 26,5%. Otro indicador crítico es la utilización de la capacidad instalada, que en mayo se ubicó en apenas 42,2%. Es decir, casi seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecen inactivas. A esto se suma una caída del 28% en la importación de maquinaria textil durante el primer semestre.

Al mismo tiempo, las importaciones de prendas terminadas aumentaron 65% en volumen y 38% en valor, profundizando la presión sobre los fabricantes locales. Los precios del sector también evolucionaron por debajo de la inflación general: las prendas de vestir, cuero y calzado aumentaron 11,9% interanual en junio, mientras que los precios mayoristas textiles subieron 19,3%.

Crisis en la industria textil: se perdieron 15.468 empleos en un año y cerraron 330 empresas

En este escenario, las exportaciones aparecen como uno de los pocos datos positivos. Durante el primer semestre crecieron 58% en volumen y 57% en valor, aunque ese desempeño no alcanza para compensar la caída del mercado interno. Desde FITA advirtieron que la pérdida de empleo se mantiene desde diciembre de 2023 y que la duración y profundidad de la caída descartan que se trate de un fenómeno transitorio, mientras empresas y trabajadores enfrentan un escenario de fuerte ajuste en toda la cadena textil.