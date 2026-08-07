Andy Kusnetzoff reveló la verdad detrás del supuesto caché de 10 mil dólares de Pampita

El regreso de PH Podemos Hablar a la pantalla de Telefe todavía no ocurrió y ya consiguió generar su primera polémica. Andy Kusnetzoff apostó fuerte para inaugurar la nueva temporada y convocó a Pampita, La Joaqui, Diego Leuco, Martín Cirio y Yanina Latorre. Sin embargo, una inesperada discusión por dinero terminó opacando todo lo demás.

La controversia comenzó cuando Ángel de Brito reveló que Carolina Ardohain habría pedido 10 mil dólares para participar del programa, una cifra que llamó especialmente la atención porque, según trascendió, el resto de los invitados no cobraría por sentarse en la mesa de PH.

Pampita estará en el primer programa de la nueva temporada de PH Podemos Hablar

Lejos de esquivar el tema o mostrarse incómoda por la exposición de su supuesto caché, Pampita decidió redoblar la apuesta. A la salida de la grabación enfrentó las cámaras y defendió abiertamente su decisión de cobrar por brindar entrevistas y participar de distintos ciclos.

En diálogo con SQP, la modelo fue contundente: " Me pagaron un montón, me encanta que me paguen, me parece perfecto ".

Pampita habría cobrado una cifra millonaria por ir a PH Podemos Hablar

Pero Pampita no se quedó solamente con esa frase. Ante las preguntas sobre por qué habría cobrado para participar del regreso de PH, explicó que considera este tipo de apariciones como una parte más de su actividad profesional.

"Es un trabajo, como todos. En general, cobro por ir a streamings, entrevistas en programas, sino me quedo en mi casa con mis hijos", sostuvo, dejando en claro que no tendría ningún problema en ponerle un precio a su presencia televisiva.

Hasta ese momento, la historia parecía bastante sencilla: Pampita había negociado su participación, había cobrado y, lejos de esconderlo, estaba orgullosa de haberlo hecho. Pero Yanina Latorre se encargó de dinamitar esa versión y reveló una conversación privada que habría ocurrido durante la propia grabación.

Según contó la conductora, Pampita no habría cobrado absolutamente nada por sentarse en PH y el tema incluso habría sido hablado durante uno de los cortes del programa: "No cobró. Lo hablamos en un corte, Andy lo dijo y ella respondió: ' No me mates el personaje '", reveló Yanina.

Yanina Latorre reveló el secreto de Pampita

De esta manera, Latorre instaló una versión completamente diferente: de acuerdo con su relato, las declaraciones de Pampita sobre el dinero habrían sido parte del personaje que construyó alrededor de su cotización y no la confirmación de que Telefe efectivamente hubiera desembolsado miles de dólares para conseguirla como invitada.

Como si fuera poco, Yanina remató su explicación con otra frase destinada a derribar definitivamente la teoría de los 10 mil dólares: "El único programa que, hoy por hoy, te puede pagar es Susana".

Sin embargo, la desmentida más contundente llegó de boca del propio Andy Kusnetzoff. A la salida de la grabación, el conductor fue consultado directamente sobre el supuesto pago y negó la versión sin rodeos: " No le pagamos a Pampita ". Andy incluso se tomó con humor la cifra que había comenzado a circular y dejó en claro que, de existir semejante caché para sentarse como invitado, hasta él estaría dispuesto a cambiar de silla: "Si van a pagar 10 mil dólares por ir a un programa, prefiero venir como invitado y no como conductor", ironizó.

Así, antes de que la nueva temporada de PH Podemos Hablar llegue oficialmente a la pantalla, su primera mesa ya dejó un verdadero fuego cruzado. Pampita asegura que le pagaron "un montón", mientras que Yanina Latorre y el propio Andy Kusnetzoff sostienen exactamente lo contrario. ¿La modelo realmente consiguió negociar un jugoso caché o simplemente estaba cuidando el personaje?