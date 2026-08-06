Candela Arizaga dio un giro total: desligó a Facundo Moyano y habló de un brote psicótico

Candela Arizaga amplió su declaración en relación a la causa de violencia de género contra Facundo Moyano durante la tarde de este jueves, negó los hechos que le imputan al sindicalista, reconoció que todo lo que atravesó durante la noche del martes tuvo que ver con un brote psicótico que padeció por el consumo de estupefacientes y se desligó de su viejo abogado Diego Storto, tras rechazar las versiones que había instalado acerca de un dealer apodado "Pinocho" que les había llevado la droga que consumieron. La modelo llegó acompañada de su nuevo letrado Roberto Herrera.

Tras salir del juzgado, Arizaga habló con los medios de prensa presentes y reveló que no existió violencia por parte de su novio, quien aseguró que le "hace bien". "Quiero que se solucione, así puedo ver a mi pareja. Gracias", pidió mientras huía de las cámaras acompañada de Herrera. Su escape del lugar se concretó en un auto sin patente adelante y atrás, según informaron los periodistas presentes.

La modelo confirmó que espera ver pronto a su pareja, con quien no puede tener relación a partir de la denuncia que lanzó. "El problema nunca fue con él. Es un brote psicótico el que tuve", reveló ante los periodistas, antes de aclarar que en las imágenes se puede ver cómo un policía la corría y ella también se asustaba de él. "Yo sería la primera en decirlo", sostuvo en relación a si hubiera existido violencia de género contra ella.

Sobre su problemática de consumo, señaló que trabajará en eso "de acá en adelante para estar bien" e insistió que lamentaba no poder hablar "con Facundo". Durante la rueda de prensa improvisada también aclaró que su mascota, también protagonista durante la huida, estaba "muy bien" y en Rosario.

Facundo Moyano y Candela Arizaga siguen de novios.

Herrera, por su parte, afirmó que quien le paga sus honorarios es Arizaga y negó conocer a los Moyano. "Si ven las causas que tengo yo siempre son en contra del kirchnerismo", sostuvo en un momento en el que había sido acusado de otra cosa por el periodista Santiago Riva Roy de América TV.

Arizaga se refirió al reemplazo de abogado y aseguró que Storto la defendió "muy bien" y que se lo agradecía. "Pero yo ayer cuando tuve consciencia salí a buscar un abogado", explicó. Horas antes, el anterior letrado había instalado una versión en la que ella revelaría la identidad del dealer que les acercó la droga con la que habían estado encerrados junto a su novio en el departamento de avenida Libertado al 5400. "No sé quién es 'Pinocho'. Nunca escuché la palabra "'Pinocho'", aclaró la modelo en relación al presunto narcotraficante.