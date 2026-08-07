Icardi festejó antes de tiempo: Wanda apeló el fallo y volvió a atraparlo en Argentina

La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo y, cuando parecía que el futbolista finalmente tenía vía libre para abandonar la Argentina, una rápida maniobra de los abogados de la conductora volvió a cambiar el escenario. En cuestión de horas, el delantero pasó de celebrar una resolución favorable a quedar nuevamente imposibilitado de viajar al exterior.

A primeras horas del miércoles se conoció que el Juzgado Civil N°106 de Buenos Aires había levantado la prohibición de salida del país que pesaba sobre Mauro Icardi desde el 29 de julio de 2026, en el marco de la causa "Nara, Wanda Solange c/ Icardi, Mauro Emanuel s/Cuidado Personal de los Hijos", expediente 943/2025.

Mauro Icardi tenia vía libre para abandonar la Argentina pero Wanda Nara hizo de las suyas

La decisión había sido firmada por el juez Adrián Hagopian, quien consideró que ya se había cumplido el objetivo que había motivado originalmente la restricción: conseguir el consentimiento de Icardi para la expedición de los pasaportes de las dos hijas que tiene en común con Wanda Nara. Finalmente, la situación se resolvió mediante la intervención de la Justicia italiana.

Sin embargo, Wanda no se quedó de brazos cruzados y rápidamente puso a trabajar a su equipo de abogados. La encargada de avanzar judicialmente fue Ana Rosenfeld, quien apeló la autorización concedida al futbolista y consiguió frenar, al menos por el momento, sus planes de abandonar el país.

Ana Rosenfeld apeló a la autorización y consiguió frenar, al menos por el momento, sus planes de abandonar el país.

" Mauro Icardi hoy no puede salir de Argentina ", informó la periodista Naiara Vecchio al dar a conocer el nuevo revés judicial para el delantero.

Horas antes, Icardi había celebrado la resolución de Hagopian que le permitía regresar a Turquía, pero la presentación realizada por Rosenfeld modificó nuevamente el panorama. La Justicia libró un nuevo DEOX y la resolución favorable perdió vigencia, por lo que el futbolista continúa sin poder abandonar la Argentina.

Exclusivo: Mauro Icardi hoy no puede salir de Argentina. La abogada de #Wanda Nara, Ana Rosenfeld, apeló y se dejó sin efecto el levantamiento de salida del país: se libró nuevo DEOX hasta quedar firme el pedido de la abogada de #Icardi, Marcovecchio. Demora el viaje a Turquía pic.twitter.com/OiBCPUlwAO — Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) August 6, 2026

El conflicto tiene varios frentes abiertos. Wanda había solicitado originalmente la prohibición de salida del país después de que Icardi se negara a firmar la renovación de los pasaportes de sus hijas. Aquella disputa dio inicio a una nueva escalada judicial que parecía haber llegado a su fin con la primera resolución del juez, aunque apenas unas horas después todo volvió a foja cero.

Ahora, el argumento para sostener la restricción migratoria estaría vinculado con la cuota alimentaria provisoria . Si bien Icardi habría cancelado en algún momento la totalidad de lo adeudado, con el paso de los meses se habrían generado nuevas obligaciones. Según sostuvo Rosenfeld, el delantero no habría regularizado los pagos correspondientes a julio y agosto.

Mauro Icardi no puede salir de Argentina

La abogada de Wanda viene, además, de conseguir un embargo por los alimentos de las menores, otro de los capítulos de la extensa pulseada judicial que mantiene con Elba Marcovecchio, representante legal del futbolista.

La imposibilidad de viajar representa un problema adicional para Icardi, que necesita definir tanto su futuro profesional como algunas cuestiones personales. El delantero pretende regresar a Turquía después de finalizar oficialmente su vínculo con el Galatasaray, donde desarrolló los últimos años de su carrera.

La casa que Mauro Icardi compartió en Turquía con la China Suárez

El viaje también tiene un motivo doméstico. Junto a la China Suárez, necesita retirar sus pertenencias de la vivienda en la que estuvieron instalados en Estambul. No se trata de la misma propiedad en la que el jugador convivió anteriormente con Wanda y sus hijas, sino de una casa que el propio club turco había puesto a disposición de la pareja mientras mantenía vínculo contractual con el delantero.

Y en medio de semejante panorama judicial apareció un dato que podría dar una pista sobre el próximo destino de Mauro Icardi y la China Suárez. En las últimas horas trascendió que el delantero estaría buscando una casa en Madrid, mientras analiza una propuesta laboral que habría recibido de un club español.