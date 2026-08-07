Alejandro Sarubbi, amigo de Santiago Caputo, salió a pedir disculpas después de pedir tirar bombas en el conurbano

Alejandro Sarubbi Benítez pidió disculpas, pero lo hizo muy fiel a su estilo: negó haber dicho lo que dijo. Después de proponer esterilizaciones, paredones con francotiradores, expulsiones y ataques con napalm contra habitantes del conurbano bonaerense, el abogado libertario dibujó un descargo en el que aseguró que nunca mencionó a los bonaerenses. El problema es que sus palabras quedaron registradas y circularon masivamente.

Durante una emisión de La Trinchera, el programa de Carajo, Sarubbi Benítez afirmó que la provincia de Buenos Aires "no tiene salvación" y que "no hay retorno ahí, pase lo que pase, gane quien gane", porque, según su análisis, existe "un problemita cultural y de marginalidad".

AIe Sarubbi Benitez

Luego presentó sus "soluciones": "La primera sería la esterilización, es la más tranquila de las tres", sostuvo. Después propuso "cercaría todo el conurbano bonaerense" con "un muro de 15 metros con snipers arriba para que nadie pueda cruzar".

El abogado aclaró que permitiría que algunas personas se fueran, aunque con un criterio abiertamente discriminatorio: "Obviamente daría la posibilidad de no quedarse ahí", pero la selección estaría determinada por "la portación de cara".

Como segunda alternativa, sugirió "directamente independizar a la provincia de Buenos Aires, o mejor dicho expulsarla del territorio nacional". Y agregó: "(Les diría) hacé tu propio país, con alcohol y mujerzuelas como te gusta a vos y listo".

La tercera propuesta fue todavía más brutal. Sarubbi Benítez planteó "tirar todos los días (bombas) napalm desde aviones" y justificó la idea porque, a su entender, se trataba de un territorio "que ya no tiene retorno". También habló de avisos previos dados "con total arbitrariedad a las personas que uno considera que hay que salvar" y reconoció: "Así de arbitrario sería todo".

Carajo stream

Frente al repudio, el abogado ensayó una disculpa de cartón. En lugar de reconocer el contenido de sus declaraciones, aseguró que nunca había mencionado a los bonaerenses: "Sí, es cierto y de todas las entiendo perfectamente malestar de un bonaerense que pueda visto el clip o no vio el clip y simplemente vio lo que escribía en las capturas o en los textos pero sepan que nunca se nombró, nombré ni se mencionó, ni mencioné siquiera la palabra bonaerense. Nunca pasó".

Sin ningún tipo de vergüenza, sostuvo: "Ninguna vez lo hice, no lo hice antes, no lo hice ahora y si nunca lo hice, ni antes ni ahora, es porque sé que hay muchísima gente eh trabajadora e incansable que todos los días pone de su parte y desde el lugar que le toca para que la provincia crezca aún cuando sus gobernantes hacen todo lo posible para lograr lo contrario".

Y remató: "Y en definitiva no pueden achacarme expresiones supremacistas y raciales que nunca tuve y que ni siquiera pienso" y como si el archivo no existiera, insistió: "No vas a encontrar archivo, no vas a encontrar publicación, no vas a encontrar clip, no vas a encontrar absolutamente nada. Nunca dije eso, por más que ustedes quieran decir que sí".

El "perdón" llegó con una condición: que la persona ofendida fuera, según él, alguien "de bien". "Lamento de mil amores si alguna persona de bien, si alguna persona de bien, de la provincia de Buenos Aires se sintió ofendida por algo", declaró. Luego intentó cambiar el eje y aseguró que en realidad se refería a "asesinos, violadores, ladrones y corruptos".

Quién es Sarubbi Benítez

Alejandro Sarubbi Benítez se presenta como abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y periodista. Es integrante de La Trinchera, participa de Carajo y figura como columnista de La Derecha Diario. En sus redes sociales es un militante ferviente encargado de reivindicar al gobierno de Javier Milei.

También integra Las Fuerzas del Cielo, la agrupación libertaria identificada con el asesor presidencial Santiago Caputo y con Daniel Parisini, conocido por su nombre de guerra como el Gordo Dan.