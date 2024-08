Semana clave: Fabiola Yáñez dijo que perdió el celular que contenía los violentos chats con Alberto Fernández

Se espera una semana movida en la causa que le inició Fabiola Yáñez a Alberto Fernández por los reiterados episodios de violencia que sufrió a manos del ex presidente desde 2016. Se espera que la ex secretaria del ex mandatario, María Cantero, y la periodista Alicia Barrios sean las primeras en declarar ante el fiscal Ramiro González, quien también citó al ex director de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra; al ex intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez; a la madre de la ex primera dama, Miriam Yáñez Verdugo y a la ex mejor amiga de Fabiola, Sofía Pacchi.

En este contexto, se dio a conocer que en su última declaración ante la Justicia por la denuncia de violencia de género, Fabiola afirmó que perdió el teléfono celular que contenía las conversaciones incriminatorias con Fernández. Se trata de los chats que supuestamente evidencian el maltrato y las golpizas que habría recibido. Según explicó, extravió el teléfono durante una mudanza en España, cuando dejó el departamento que compartía con el ex mandatario en Madrid.

La información fue dada conocer por el sitio La Nación y a pesar de la pérdida del dispositivo, la Justicia tiene la esperanza de poder reconstruir las conversaciones, ya que Yáñez conserva capturas de pantalla de los chats anteriores a 2024 y se comprometió a entregar los intercambios de los últimos meses. Cabe destacar que Fernández había sostenido en su entrevista con el diario El País que los mensajes con su ex pareja, entre 2022 y 2023, "desaparecieron" y que no tiene forma de verificar las conversaciones.

De todas formas, se espera que con el correr de la semana, la víctima presente ante la Justicia los chats más recientes que mantuvo con Fernández. Estos mensajes podrían demostrar que el ex presidente violó una orden judicial emitida el 6 de agosto, que le prohibía comunicarse con ella. Además, Yáñez rechazó que la causa por lesiones graves y violencia de género sea transferida a los tribunales de San Isidro, tal y como solicitó el ex jefe de Estado.

En un escrito presentado en la causa que tramita en los tribunales de Comodoro Py, la abogada de Yáñez, Mariana Gallego, remarcó que los actos de violencia comenzaron en el barrio porteño de Puerto Madero en 2016, lo que justificaría que la causa permanezca en los tribunales de Comodoro Py. Esto será primero evaluado por el fiscal González, quien se expedirá primero sobre este asunto, antes de que Ercolini tome una decisión final.

