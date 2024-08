Aberrantes y desafiantes, los rugbiers franceses desestimaron a la denunciante: "Si hubiéramos usado violencia..."

A casi un mes y medio de la agresión sexual que involucra a los franceses, Oscar Jegou y Hugo Auradou, se filtraron las declaraciones de los deportistas ante la Justicia. Sus palabras fueron filtradas este viernes, tanto en los medios como en las redes, lo que generó controversia en los ciudadanos argentinos.

Días atrás, los rugbiers franceses fueron liberados, aunque se le retuvieron sus pasaportes y no podrán abandonar el país hasta que se celebre el juicio. Según los fiscales, aseguraron la falta de pruebas para que estos pasen sus días tras las rejas, aunque sus declaraciones no fueron bien recibidas por la sociedad.

Los rugbiers franceses consiguen la libertad

El día de hoy, el medio mendocino UNO filtró que dijo cada uno de los acusados, quienes confirmaron a ver tenido relaciones sexuales con la mujer que luego los denunció. Según sus testimonios fue algo consensuado, así aseguraron su inocencia ante la acusación de violación.

Auradou, el joven de 21 años, se explayó ante la Justicia sobre aquella noche, donde luego de ir a un bar a celebrar la victoria de su seleccionado ante Los Pumas, conoció a la mujer "cerca de las 5 de la mañana", confesó. Su versión contradice las palabras de la denunciante: "Ella me dio un beso, y como queríamos continuar la noche juntos, le propuse ir al hotel. Le dije que compartiría la habitación con mi compañero Jégou", agregó.

Imágenes en el bar de uno de los rugbiers imputados por abuso sexual

Así como el fiscal reveló desfases en la declaración de la denunciante, el deportista se contradijo en al revelar que no concreto con la mujer, ya que no tuvo una erección. Estas palabras son diferentes a las iniciales donde ambos rugbiers declararon mantener relaciones. Además, habló sobre el momento en que su compañero ingresó en escena: "Entró, se puso un calzoncillo y se fue acostar. Ella empezó a tener relaciones con Jégou. No hubo molestia, solo intercambiamos miradas y luego me fui a dormir", comentó.

Al poco tiempo de dormirse, el jugador se levantó y decidió grabar: "En un momento, tomé mi celular y la filmé; ella jugó con la cámara, pero el video se perdió", dijo Auradou. Pero, ¿cómo misteriosamente un elemento audiovisual puede desaparecer del celular al que solo él tenia acceso?, al parecer esto no se preguntó la Justicia, quien le permitió la libertad. Eso no fue todo, sino que con una actitud desafiante aclaró: " Nunca fui violento con ella. Si hubiéramos usado violencia, podría haber quedado en un estado deplorable ".

Oscar Jegou y Hugo Auradou

Jégou, afirmó la versión de su colega y describió la situación con la que se encontró al entrar a la habitación: "Cuando llegué, vi a mi compañero con una chica desnuda en la cama. Era una situación incómoda, pero me puse en calzoncillos y me acosté. A los cinco minutos, la mujer se vino a mi cama y empezamos a tener relaciones. No me negué. Luego, ella regresó a la cama de Auradou", confesó. Ambos acusados demostraron una preparación previa por parte de su equipo de abogados.

En su declaración, Jégou desmereció a la denunciante acusándola de distraer a la Ley de cosas importantes: " Entiendo que la Justicia debe tratar casos graves, pero soy inocente. Nunca fui violento ni cometí abuso ".

El caso

La madrugada del 7 de julio, una mujer de 39 años denunció ser violada y lastimada físicamente por dos jugadores del seleccionado de Francia, a quienes conoció en un bar, cuando estos se encontraban festejando su victoria ante el equipo argentino. De allí se retiraron a un hotel conocido de Mendoza, donde vivió una pesadilla.

Los rugbiers franceses fueron imputados por abuso sexual con acceso carnal, y trasladados de Buenos Aires, donde se encontraban al momento de la detención, hasta Mendoza, lugar de los hechos. Allí pasaron unos días en la cárcel para luego ser liberados. Estos se encuentran bajo la defensa de un equipo de abogados encabezado por el Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.