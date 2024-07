Tenía 10 años, fue asesinada de 42 puñaladas y su mamá irá a juicio: "Ella era todo para mí"

Joselin Mamani tenía 10 años cuando fue apuñalada un total de 42 veces -17 de ellas en la cara- dentro de su casa de Longchamps, en el partido de Almirante Brown. Todo ocurrió el 7 de enero de 2019 y a más de 5 años de aquel aberrante crimen, su mamá, Zaida Mamani, irá a juicio acusada de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía". La mujer es la única imputada en la causa, pese a que jura que es "inocente" y que aquel dramático día había dejado a su hija sola para ir al cajero automático. Al volver a su casa, notó que la puerta estaba abierta y al ingresar, se topó con la angustiante escena: su hija estaba cubierta de sangre y agonizaba.

El 7 de enero pasado, la mujer acudió a la cuenta de Facebook Justicia por Joselin Mamani, donde se pueden seguir las novedades de la investigación, para reclamar justicia por su hija. "Un año más sin respuesta y sin justicia. Me quitaron la vida de mi hija el 7 de enero de 2019. Mi hija y yo teníamos un sueño por delante. Mi hija tenía sueños y anhelos que iba a cumplir de grande. Ella soñaba con ser una doctora, una detective, muchas cosas que ella quería hacer cuando iba a ser grande. Mi hija era una niña amorosa, cariñosa, inteligente, alegre, estudiosa. A ella le gustaba hacer cosas artesanales y le gustaba regalar", contó con lágrimas en sus ojos.

Visiblemente angustiada y sosteniendo un cartel que llevaba el rostro de Joselin, continuó: "A mí siempre me hacía regalitos, casi todos los días. Me sabía dibujar, sabía darme ese cariño, sabía sorprenderme con las flores, ella era todo para mí y hoy no la tengo a mi lado, ni de día ni de noche. Nos amábamos, nos abrazábamos, siempre éramos de abrazarnos en cada momento. Pido justicia por mi hijita y que los asesinos de mi hija paguen como tiene que ser, que paguen la condena en la cárcel. Por eso yo sigo luchando por mi hija y voy a luchar hasta que todo se esclarezca, hasta que el asesino de mi hija pague. Quiero justicia".

Joselin Mamani fue apuñalada 42 veces dentro de su casa de Longchamps

La causa siempre estuvo envuelta bajo un completo manto de misterio y dudas. Hasta ahora, Zaida es la única acusada, mientras familiares y amigos de la mujer reclaman su inocencia desde el principio y exigen una investigación mucho más exhaustiva del caso. Incluso, hasta trascendió que la mamá de la víctima, migrante boliviana y que tuvo a Joselin a los 23 años, mantenía una relación con un hombre que no dudaron en señalar como principal sospechoso del asesinato, ya que la habría agredido física y sexualmente en varias ocasiones. Sin embargo, Zaida tendrá que enfrentar a un jurado acusada de "homicidio" mientras sigue la investigación.

Así lo confirmó su abogado Ernesto Flores, quien en diálogo Diario Conurbano detalló que "hubo una separación de causa donde Zaida es enviada sola a juicio y en otro juzgado quedaron estas dos personas". Además de la ex pareja de la mujer, también es investigado el hijo de este último. Lo cierto es que la mujer, que durante esta dolorosa etapa volvió a convertirse en mamás tras quedar embarazada, siempre se declaró inocente. Incluso, su entorno siempre reclamó que no se avanzó en el análisis de las pruebas de ADN encontradas en la escena, ni en la pericia de los celulares ni en la investigación de los sospechosos.

A lo largo de estos más de cinco años, el barrio se llenó de carteles pidiendo justicia para Joselin y la absolución de su madre. La fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial Lomas de Zamora, fue quien intervino en el caso en primer lugar y sometió a distintas pruebas psicológica a la mujer en tres diferentes oportunidades. Zaida comenzó a ser investigada desde octubre del 2021 y hasta no hace mucho, no había tenido acceso a una defensa adecuada, ya que el abogado público que se le había asignado no se comunicó con ella. La información sobre el caso es escaza y así llegará al juicio.

Zaida Mamani es la única imputada que llegará al debate oral

Sin ir más lejos, Zaida había asistido a las dos primeras pericias sin saber que era sospechosa, creyendo que eran entrevistas para asistirla tras la muerte de su hija. Descubrió su condición de acusada cuando un operativo policial en octubre del 2021 le entregó la notificación formal. "A mí me trataron desde el principio como asesina, no es justo lo que me están haciendo. La fiscalía no hizo nada, no me dio ninguna respuesta y me acusaron sin ninguna prueba", sostuvo en diálogo con Télam.

A través de las redes sociales, siempore se presentó como una mamá que pide "justicia" por su hija. "A mí me duele como mamá lo que he vivido en todos estos años. La culpa que tengo por no denunciar la violencia que yo sufría. Tienen que investigar bien. Lo único que pido es que se investigue bien. A mi ex pareja una sola vez le tomaron declaración. Para mí es una injusticia que me imputen y voy a luchar porque a mí me duele", había relatado años atrás.

En 2022, la causa pasó a la UFI 17 de Violencia de Género y Familiar, a cargo de Juan Baloira, que negó el sobreseimiento de Zaida. "La causa se encontraba en Sala 2 de Apelación y su defensa esperaba lograr finalmente su sobreseimiento", habían detallado a prioncito de año. Por el asesinato de Joselin, no hay detenidos y la Justicia de Lomas de Zamora insiste con criminalizar a su mamá, ya que si bien hay otros hilos de investigación, la mujer hasta ahora es la única imputada.