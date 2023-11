Tiros, vidrios rotos y 8 millones de pesos: así fue el asalto que sufrió la prima de Antonela Roccuzzo

En un rápido, efectivo y violento golpe criminal en la ciudad santafesina de Rosario, dos delincuentes asaltaron a una de las primas de Antonela Roccuzzo y se llevaron ocho millones de pesos de la recaudación del supermercado familiar. Agustina Scaglia se encontraba en su auto en el macrocentro local, cuando rompieron dos individuos bajaron de otro vehículo, rompieron uno de los vidrios y se llevaron el efectivo que estaba en dos bolsos de mano.

La situación podría haber terminado en una tragedia, ya que al intentar fugarse las víctimas, los atacantes lanzaron unos disparos de amedrentamiento. La situación delictiva se dio en la calle Lavalle entre Cochabamba y avenida Pellegrini.

Allí fue que los dos ladrones descendieron de un auto y se dirigieron directo al Chevrolet Onix negro donde se transportaba la pariente de Antonela, evidenciando que sabían el botín que llevaba la mujer y lo que tenían que hacer para llevárselo. La mujer no estaba sola, aunque nadie pudo evitar el dramático desenlace.

La información sobre el hecho lo confirmaron desde el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II de Rosario. Uno de los médicos que asistió a las asaltadas, declaró ante el Canal 3 local y aseguró que las víctimas "tienen escoriaciones leves y presión alta", mientras que se encontraban esperando "una unidad de mayor complejidad".

El doctor confirmó que quienes iban en el Chevrolet y pidieron un móvil de auxilio por un robo, "están bien". Según explicaron, las dos personas que estaban a bordo del vehículo fueron atendidas por el shock que sufrieron durante el violento asalto recibido.

El jefe del Comando Radioeléctrico, Diego Santamaría, describió los hechos en una conferencia de prensa. "Salían del supermercado y se dirigían a un banco cercano. En Lavalle al 1.700 fueron abordados por un auto blanco, les rompen el vidrio y se llevan las mochilas con la alta suma de dinero, aproximadamente 8 millones de pesos, según dijeron las víctimas", informó.

"En el hecho participó un vehículo seguro, no podría imputar a más personas. El disparo, aparentemente, fue cuando el auto intentó escaparse. Hay cámaras en la zona, hacemos el relevamiento para establecer la mecánica. Por Lavalle hay una vaina servida que será secuestrada por la Agencia de Investigación Criminal", detalló el oficial.

La prima de Roccuzzo también habló brevemente con la prensa y alcanzó a reconocer que ella iba al volante del Chevrolet, aunque evito dar más declaraciones. La acompañante que iba con ella, sí se animó a describir un poco más de la dramática situación que sufrieron.

"Íbamos del comercio hacia el banco para depositar dinero. Nos rompieron los vidrios y se llevaron los bolsos. Un auto había seguro, porque los vi subirse a uno. En el momento en el que arrancó todo solo escuché impactos. Cuando nos bajamos vimos el impacto de bala", precisó.

"Salimos con los bolsos cerrados. No nos dieron información exacta de cuánto había. Lo dejábamos en el banco y nos volvíamos. No es algo que hacemos siempre. La que manejaba era Agustina, la dueña de la empresa. Ella intentó acelerar, pero teníamos un auto adelante y no pudo, por eso lo golpeó al auto", explicó.

Cabe recordar que en marzo en local de la familia Roccuzzo sufrió un atentado en el que balearon el predio y dejaron un mensaje de estilo mafioso. "Messi te estamos esperando. (Pablo) Javkin es narco, no te va a cuidar", escribieron en relación al intendente de la ciudad.