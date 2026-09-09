Una mujer buscaba al acusado de matar a su hijo de 15 años y lo encontró en un boliche de Budge

En las últimas horas, la policía detuvo a un joven de 18 años a la salida de un boliche en Ingeniero Budge, acusado de haber asesinado a un adolescente de 15 años. Según precisaron los investigadores, la madre de la víctima fue quien lo buscó y logró que lo detuvieran.

De acuerdo a lo informado por fuentes de la causa a Diario Conurbano, la mujer se enteró de que Nahuel Rojas había ido a bailar a un local ubicado sobre la calle Recondo. De acuerdo con fuentes judiciales, la madre de Aaron Lencina, el chico asesinado, alertó a la Policía y después ingresó al establecimiento para localizar al joven.

Cuando finalmente lo encontró, lo cruzó dentro del boliche y lo obligó a salir. Una vez en la calle, efectivos de la Comisaría de Ingeniero Budge procedieron a detenerlo. Rojas quedó a disposición del fiscal Eusebio Vaqueiro, titular de la UFI N°6 de Lomas de Zamora, quien lo indagó por el delito de "homicidio simple". La familia de Lencina lo había señalado desde el comienzo de la investigación.

Aaron Lencina tenía 15 años y fue atacado durante la noche del jueves 27 de agosto en la zona de Ingeniero Budge. El episodio ocurrió en el cruce de Campana al 2800 y Juan Manuel de Lavardén, a pocos metros del arroyo que atraviesa el barrio. Los vecinos fueron quienes llamaron al 911 después de encontrar al adolescente tendido en la calle, inconsciente y con sangre visible en el rostro. Al llegar, los efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora solicitaron una ambulancia y Aaron fue trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo.

Los médicos determinaron que Lencina había recibido un disparo en la cabeza y quedó internado en terapia intensiva. Pese a la atención médica recibida, el adolescente murió durante la madrugada del 28 de agosto, como consecuencia de la gravedad de las heridas. En los primeros días de la investigación, las autoridades analizaron la posibilidad de que el ataque se hubiera producido durante una pelea callejera. Con el avance de la causa, los investigadores descartaron que se hubiera tratado de un robo y comenzaron a considerar como principal hipótesis una posible venganza personal.

Además, efectivos de la DDI de Lomas de Zamora y de la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge realizaron distintas tareas para identificar y localizar a los sospechosos. Hasta la detención de Rojas, no había personas detenidas por el crimen. Mientras tanto, los familiares y amigos de Aaron habían pedido Justicia por el adolescente y lo despidieron en redes sociales después de su muerte.



