Una niña de cinco años dio positivo de cocaína en La Pampa: el padre huyó, fue detenido y luego liberado

Un hombre fue liberado tras estar demorado unas horas luego de un allanamiento que hubo en su hogar a partir de que su hija de cinco años diera positivo de cocaína en un estudio que le realizó su mismo padre en el Hospital René Favaloro de la ciudad pampeana de Santa Rosa, porque la menor se sentía mal. La principal hipótesis de cómo la sustancia llegó a su cuerpo es la contaminación cruzada.

La liberación del hombre, que se dio a la fuga, fue determinado por la Justicia en relación a lo pesquisado por los investigadores de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos.

El Hospital René Favaloro de Santa Rosa, La Pampa.

Todavía están detrás de determinar cómo fue exactamente que se dio que la cocaína llegó al cuerpo de la niña, pero todo indica que se trataría de algún elemento que se usó para el consumo de estupefacientes que luego, sin lavarse, sirvió para alimentar a la menor. Aunque también se investiga cualquier otra hipótesis que implique una irresponsabilidad aún mayor.

El padre había llevado a la niña al hospital por su malestar y cuando se enteró que había dado positivo de cocaína huyó hasta su hogar, donde fue encontrado por el allanamiento. Allí se secuestraron elementos potencialmente sospechosos y se calcula que es probable que haya existido tiempo como para que el liberado se haya encargado de descartar algo incriminante o tratar de poner en orden algunas cosas ante una inevitable llegada de la policía.

El fiscal Cristian Casais investiga el caso.

"La menor está bien. Sigue internada en el Favaloro, pero, por suerte, está fuera de peligro. Eso es lo importante", aseguró el fiscal Cristian Casais ante La Arena. A su vez, precisó que el padre había desaparecido cuando llegó el resultado del examen y quien reveló que se consiguieron elementos de interés para la causa en el allanamiento.

Antecedentes

Un caso de características similares ocurrió el 4 de agosto en el mismo nosocomio de la capital provincial, donde una beba de ocho meses también dio positivo de cocaína tras un estudio de rutina que le realizaron, que también terminó con una investigación sobre la familia.

El peligro de dejar cosas peligrosas para los niños a su alcance.

A los pocos días, el 9 de agosto, convocaron en una casa del barrio Talleres de la ciudad de General Pico al Servicio de Emergencias Médicas (SEM). Una niña de dos años se había descompensado por consumir de manera accidental cocaína, determinaron luego de analizarla.